Si presenta sotto l'abitazione di casa con un coltello: denunciato

I carabinieri di Figline Valdarno, sono intervenuti a seguito di richiesta d'aiuto da parte di una donna ed hanno tratto in arresto, C.I, classe '87, per maltrattamenti in famiglia. I militari hanno trovato l’uomo armato di coltello a serramanico che cercava di accedere nell’abitazione della compagna.

Già in pregresse situazioni, lo stesso aveva avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti della donna, fino ad arrivare all’ultimo episodio, ovvero quello di ieri, in cui impugnava addirittura un’arma bianca.

L’intervento dei Carabinieri, ha consentito di evitare ulteriori conseguenze e di bloccare l’uomo. I Carabinieri operanti, dopo gli accertamenti, lo hanno sottoposto in regime di arresti domiciliari in altra abitazione.