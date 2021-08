Tennis Certaldo, finale "in famiglia" al CT Empoli tra i fratelli Bruni: vince Alessandro

Martedì 27 luglio si sono disputate, al circolo tennis Empoli, le finali del torneo di tennis maschile e femminile di 3a categoria lim. a giocatori 3.4.

Il match "in famiglia" tra i fratelli Bruni dell'ASD TENNIS CERTALDO è stato combattuto colpo su colpo ed è finito col punteggio di 4-6 / 6-2 / 6-3 a favore di Alessandro Bruni, che in passato aveva giocato per la squadra del CT Empoli.

A vedere la finale e ad acclamare i due fratelli, ben conosciuti ed apprezzati nell'empolese, erano presenti numerosi spettatori che hanno reso la giornata ancora più straordinaria.

Fonte: Ufficio Stampa