Uffizi diffusi all'Ambrogiana, centrodestra Montelupo: "Urge fare chiarezza"

Il gruppo consiliare Montelupo nel cuore-centrodestra per Montelupo, si è dichiarato fin dall’inizio favorevole alla prospettiva di una riqualificazione della Villa Medicea di Ambrogiana, individuata come sito potenzialmente inseribile nel progetto Uffizi diffusi diretto a consentire l’allocazione di interessante materiale attualmente non esposto.

Il presidente della regione Toscana Giani e il direttore degli Uffizi Schmidt si sono spesi in modo chiaro circa l’idea fin dal gennaio scorso, ma nel frattempo si sono susseguiti preoccupanti silenzi e non è emerso alcun segnale concreto che potesse rendere il progetto, condiviso non solo dal Sindaco Masetti e dalla maggioranza, ma anche dall’opposizione, in fase di decollo.

Consta che con una lettera congiunta del presidente Giani, del direttore Schmidt e del sindaco Masetti sarebbe stato rivolto al ministro Franceschini l’invito a recarsi in visita alla Villa Medicea e valutare il merito della prospettiva individuata.

Occorre infatti che sia sciolto un nodo fondamentale in via preliminare: la Villa Medicea è un bene di estremo interesse storico-artistico ma soffre di incuria pregressa e di ulteriore degrado post dismissione dell’Ospedale psichiatrico giudiziario e qualsiasi auspicabile ipotesi di riutilizzo e fruizione da parte del pubblico necessita di onerosi interventi e al momento il Demanio, proprietario della struttura, non ci risulta aver dato segnali di interesse concreto, mentre un passaggio al Ministero dei beni culturali parrebbe offrire migliori prospettive.

Urge dunque che il Ministro risponda all’invito e si faccia chiarezza; il centro destra lo auspica, per la maggioranza che si è invece tanto spesa ad ogni livello istituzionale per ottenere il disimpegno dell’Amministrazione penitenziaria dall’ex OPG è un atto dovuto per scongiurare un irreversibile degrado dell’immobile e del parco adiacente.

Daniele Bagnai, consigliere comunale "Montelupo nel cuore-centrodestra per Montelupo"