Via Socco Ferrante e Via Curtatone e Montanara, modifiche temporanee alla viabilità per attività estive

In questi giorni sono state emesse due ordinanze di modifiche temporanee alla viabilità nelle vie Socco Ferrante e Curtatone e Montanara per consentire l’ampliamento delle attività esercenti sia come occupazione temporanea del suolo pubblico, sia inerenti il pubblico esercizio di somministrazione pasti e bevande come stabilito dai decreti ministeriali vigenti.

VIA SOCCO FERRANTE – Dalle 18 all’orario stabilito dai decreti ministeriali vigenti per le attività inerenti il pubblico esercizio di somministrazione pasti e bevande, nei giorni dal giovedì alla domenica, fino al 31 agosto 2021, in Via Socco Ferrante, e cioè il tratto compreso fra l’intersezione con la via Tinto da Battifolle ed il passo carrabile contraddistinto dal civico n.8, sarà posto il Divieto di Transito e Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, ad esclusione di quelli necessari alle effettive necessità di impiego. Per i mezzi di soccorso l’accesso è garantito da Piazza Gramsci.

VIA CURTATONE E MONTANARA – Dalle 18.30 fino all’orario stabilito dai decreti ministeriali vigenti per le attività inerenti il pubblico esercizio di somministrazione pasti e bevande, dal martedì alla domenica, fino al 3 ottobre 2021, in Via Curtatone e Montanara, primo tratto compreso tra via Palestro e via Ricasoli, Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa