Aveva addosso 50 grammi di marijuana, arrestato per spaccio nell'Aretino

Sorpreso con svariati grammi di marijuana, un bilancino di precisione e centinaia di euro in banconote di piccolo taglio. Ieri sera i carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno arrestato un giovane 31enne, straniero regolare sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una perlustrazione nel centro storico, i militari hanno notato la presenza del 31enne vicino all'ufficio postale. Il suo atteggiamento avrebbe destato sospetti, visto che stava aspettando in disparte senza essere impegnato in nessuna occupazione specifica. I carabinieri si sono dunque allontanati per qualche minuto, tornando poi sul posto per verificare se si fosse spostato. Ma una volta tornati, dopo circa un quarto d'ora, il giovane si trovava sempre lì.

Mentre il controllo si faceva più approfondito, l'avvicinarsi dei carabinieri avrebbe provocato un atteggiamento nervoso nel 31enne che non ha saputo spiegare perché si trovava in quel posto. Dalla perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana, poco meno di 200 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e svariate bustine di nylon, tipicamente usate per il confezionamento dello stupefacente. Tutto è stato posto sotto sequestro.

A quel punto è scattato l’arresto in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione della Procura della Repubblica di Arezzo, il giovane stato tradotto presso il carcere di Firenze.