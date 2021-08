Confcommercio contro l'ordinanza comunale che vieta l'esposizione di merci fuori dalle attività

“Per tutelare il decoro nel centro storico di Pisa si colpiscono proprio i negozi che svolgono un ruolo fondamentale per il mantenimento del decoro e della fruibilità della città. Sembra un paradosso, ma purtroppo è la triste realtà”. È amaro il commento del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli dopo l'ordinanza sul divieto di esposizione delle merci fuori dalle attività commerciali del centro storico di Pisa emanata dal Comune.

“Abbiamo scritto immediatamente all'amministrazione per chiedere di modificare un'ordinanza davvero irricevibile a queste condizioni, emanata senza alcuna concertazione con le associazioni di categoria, e che a pochi giorni dalla sua entrata in vigore ha avuto il solo effetto di punire attività come librerie, negozi di abbigliamento, bigiotterie di Borgo Stretto, via Oberdan, Corso Italia, via Carducci e altre strade del centro. Commercianti e imprenditori che sono stati sanzionati solo per aver esposto i propri prodotti e per la posizione di fioriere e altri arredi urbani fuori dai loro negozi”.

“Siamo i primi promotori del rispetto delle regole, ma siamo anche convinti che in questi casi sia sbagliato usare il pugno duro contro chi svolge regolarmente la propria attività. Serve buon senso, e soprattutto dare il tempo ai titolari di adeguarsi alle nuove regole, anziché colpirli implacabilmente subito dopo l'uscita dell'ordinanza, senza che in tanti ne fossero neppure al corrente”.

“Se l'ordinanza non verrà modificata e le sanzioni annullate siamo pronti ad assistere le attività multate nelle richieste di ricorso” afferma il direttore.

“Ci sembra davvero un accanimento inaccettabile contro imprenditori che hanno già pagato un prezzo altissimo per le misure di contrasto alla pandemia” commenta il presidente del Centro storico Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli. “Come se non bastassero le limitazioni alle attività e le perdite di fatturato che hanno tagliato le gambe alle nostre imprese si vanno a colpire quei commercianti che svolgono un ruolo imprescindibile per la garanzia del decoro e per il rispetto delle regole che proprio questa ordinanza vuole tutelare nelle aree del centro storico”.

Fonte: Confcommercio Pisa