Controlli alle 'Cerbaie': segnalati due assuntori e sequestrati 65 grammi di hashish

Da sempre la vasta area silvestre di circa 3500 ettari che si estende sulle province di Firenze, Lucca, Pisa e Pistoia e sui territori di numerosi comuni, è costantemente tenuta sotto controllo dagli uomini in divisa. Tra le principali criticità si annoverano lo spaccio di droga e i bivacchi dei pusher che approfittano della fitta vegetazione per nascondersi, lasciando rifiuti e accendendo fuochi che hanno già causato incendi in passato. I servizi vengono finalizzati, nello specifico, alla prevenzione e repressione di reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla permanenza illegale di stranieri sul territorio nazionale, fenomeni strettamente connessi tra di loro a motivo della presenza elevata di cittadini di origine magrebina notoriamente dediti allo spaccio di droga soprattutto all’interno delle zone boschive.

A partire dal mese di Agosto, si è intensificata l’attività di monitoraggio delle aree sensibili che ha visto un notevole incremento dei presidi delle forze dell’ordine quotidianamente impiegate in tutte le fasce orarie al fine di garantire maggiore sicurezza. Per assicurare i servizi mirati all’esecuzione del particolare compito, sono stati impiegati, nell’ambito di servizi coordinati appositamente predisposti, 26 militari e 13 mezzi che hanno rastrellato i boschi e pattugliato le strade delle frazioni per individuare spacciatori di droga e acquirenti.

In totale sono state controllate 72 persone e 59 mezzi; inoltre, sono state segnalate amministrativamente due persone trovate in possesso, rispettivamente, di una dose di hashish e una di cocaina ai quali è stata ritirata anche la patente di guida mentre gli spacciatori venivano messi in fuga.

All’interno del bosco, in prossimità dei luoghi di spaccio, grazie al fiuto del cane “Batman”, condotto dall’unità cinofila antidroga del Nucleo cinofili CC di Firenze, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 65 grammi di hashish in vari frammenti. Oltre al materiale per il confezionamento dello stupefacente, è stato trovato e posto in sequestro anche un coltello con una lama di 20 cm.

A breve distanza dalle strade, sono stati individuati alcuni giacigli con sedie, batterie per la ricarica di cellulari, indumenti e generi alimentari.

In considerazione dell’importante riscontro ottenuto, il dispositivo di sicurezza già ampiamente collaudato nell’area delle Cerbaie, verrà ulteriormente rafforzato e le attività di controllo continueranno anche nei prossimi giorni per garantire alla cittadinanza tempestività d’intervento e sicurezza ad ampio raggio.