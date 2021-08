Escursionisti colti da malore in montagna, interviene Pegaso e Soccorso Alpino

Questo pomeriggio un escursionista è stato colto da un malore mentre si trovava nel rifugio Forte dei Marmi, in Alta Versilia. Sul posto attivata la stazione di Querceta del Soccorso alpino toscano e intervenuto Pegaso, che ha trasferito l'escursionista all'ospedale Versilia in codice giallo.

Questa mattina, sempre lo stesso elisoccorso, ha recuperato un altro escursionista colpito da crisi epilettica sul versante lucchese delle Alpi Apuane. Si trovava sul sentiero che da Vianova sale al Sumbra. Sul posto è intervenuta la squadra Sast di Lucca per soccorrere la persona, trasferita in ospedale in codice giallo.