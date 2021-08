Ferragosto, raddoppiati i servizi della Municipale in città e sul litorale pisano

La Polizia Municipale rafforza i servizi di controllo del territorio per la vigilia di Ferragosto. Saranno, infatti, sette le pattuglie suddivise fra città e litorale operative nel servizio serale di sabato 14 agosto. Quattordici agenti sulle strade comunali che, insieme alle altre Forze di polizia coordinate dalla Questura di Pisa, si occuperanno di garantire la sicurezza per cittadini e turisti. Alle 3 pattuglie ordinarie solitamente in servizio nel turno serale 19.00-1.00 il comandante Alberto Messerini ne ha disposto l’aggiunta di altre quattro. Ne giorno di domenica 15 agosto gli agenti della Polizia Municipale impegnati nel turno di mattina e pomeridiano saranno suddivisi in tre pattuglie, compreso il servizio quad per effettuare i controlli sulle spiagge.

«In questi giorni Pisa accoglie turisti arrivati in città da tutta Italia e dall’Europa – dichiara il Sindaco Michele Conti – che si aggiungono al turismo di prossimità che ha scelto il nostro Litorale nei fine settimana insieme a tanti cittadini pisani. Ci aspettiamo che anche questo fine settimana di Ferragosto non faccia eccezione e per questo ho chiesto al comandante Messerini di disporre dei servizi straordinari per assicurare controlli capillari sul territorio e per essere al fianco della popolazione per qualsiasi esigenza. Nell’augurare buon Ferragosto a tutti il mio auspicio è che sia un fine settimana di riposo e divertimento nella nostra città e nelle nostre località che si affacciano sul mare».

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato molti interventi, in particolare per il contrasto all’abusivismo commerciale e la verifica del rispetto delle normative anticovid – 19. A cura del servizio congiunto dei nuclei di P.G., NO.SU e Prossimità sono stati portati a termine due sequestri di merce posta in vendita in via Maffi (oltre cento articoli tra braccialetti, portachiavi, collane, cinture e accendini). In zona Duomo,piazza Manin e zone limitrofe (via A. Pisano, via Diotisalvi, via G. Pisano) altri sequestri amministrativi e penali di merce posta in vendita senza la prescritta autorizzazione, tra cui occhiali, borse con marchio contraffatto, cinture e bigiotteria varia.

Interventi anche sul litorale dove, davanti a un bagno, è stato effettuato il sequestro amministrativo di merce a un venditore abusivo che alla vista degli agenti si dava alla fuga, e venivano recuperati oltre 400 pezzi tra bigiotteria e giochi da spiaggia; a un altro soggetto venivano sequestrati 17 teli da mare in quanto sprovvisto di autorizzazione alla vendita.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa