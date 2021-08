“Ferragosto sicuro" a Firenze, agenti in borghese per prevenire furti e violazioni norme covid

La giornata di Ferragosto, caratterizzata come di consueto dal consistente afflusso di persone nei luoghi di forte richiamo turistico, richiede quest’anno, in relazione anche alle vigenti misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, un particolare impegno delle Forze di Polizia.

Per questo motivo la Polizia di Stato intensifica i controlli nei parchi - con l’impiego del Reparto a cavallo - e nelle zone di maggiore afflusso di persone, in previsione anche del weekend di Ferragosto durante il quale verrà verificato il rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento della pandemia.

Sono previsti posti di controllo nelle maggiori direttrici cittadine con l’impiego di pattuglie della Questura di Firenze e dei Commissariati, mentre in ambito extraurbano i servizi verranno svolti dalla Polizia Stradale.

Per quanto riguarda le aree delle stazioni ferroviarie e dell’aeroporto la Polizia Ferroviaria e quella di Frontiera potenzieranno i controlli sugli spostamenti.

In città gli agenti lavoreranno invece a 360 gradi garantendo, oltre ai consueti servizi di prevenzione e contrasto ad ogni forma di illegalità, una costante vigilanza per evitare ovunque la formazione di assembramenti.

Particolare attenzione verrà posta nel centro cittadino anche nei pressi dei poli museali e negli esercizi pubblici, con una serie di controlli mirati al rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

La Questura di Firenze, unitamente alle altre Forze di Polizia, ha predisposto anche servizi di contrasto ai reati predatori concentrandosi in particolar modo sulla prevenzione dei furti in appartamento.

Tutti i controlli verranno effettuati anche da specifiche pattuglie in borghese.

Fonte: Questura di Firenze - Ufficio stampa