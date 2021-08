Mare, montagna o museo? qualche idea per Ferragosto

Tutti gli anni la stessa storia. Che si fa a Ferragosto? grigliate, giornata al mare, trekking in montagna, giro tra le bellezze delle città e nei musei. Abbiamo raccolto qualche idea per passare questo caldissimo e assolatissimo 15 agosto in Toscana.

Ferragosto al museo

Sabato 14 e domenica 15 agosto 2021 gran parte dei musei, aree archeologiche, parchi e ville medicee della Direzione regionale musei della Toscana saranno aperti insieme ai tanti musei statali diffusi in tutto il territorio nazionale.

A Firenze per l’occasione riapre il secondo piano del Museo archeologico nazionale e tornano visibili al pubblico alcuni dei suoi più celebri capolavori: il Vaso François, il Sarcofago delle Amazzoni e le statue bronzee dell'Idolino di Pesaro e della Minerva di Arezzo, inoltre prosegue fino a ottobre la mostra "Tesori dalle terre d’Etruria. La collezione dei conti Passerini, Patrizi di Firenze e Cortona" e al primo piano si potrà ammirare anche lo straordinario recente restauro della "Testa Lorenzini" offerto da Daniela Manna e realizzato con i laser offerto donato EL.EN Group.

Al Museo di San Marco nella nuova Sala del Beato Angelico, insieme alla ineguagliabile esposizione monografica degli straordinari capolavori del pittore e frate domenicano, che riunisce le tavole monumentali, i dipinti di dimensioni minori, le raffinatissime predelle e i reliquari e la Pala di Bosco ai Frati appena restaurata, è esposto anche un ritratto ideale del Beato Angelico di Carlo Dolci del 1648, piccolo capolavoro presente nella collezione di San Marco dal 1932 dove l’artista è raffigurato a tre quarti, con il capo coperto e una luce che dall’alto gli illumina il volto.

Museo archeologico nazionale Firenze

Ad Arezzo al Museo Archeologico Nazionale "Gaio Cilnio Mecenate” è in corso la mostra "Through our eyes", con gli scatti fotografici dei minori rifugiati nell’hotspot di Samos aperta fino all’11 settembre 2021, visitabile ad ingresso libero negli orari di apertura del Museo. Al Museo di Casa Vasari è appena stata inaugurata la nuova Sala Video, realizzata grazie al contributo Fondazione CR Firenze, che arricchisce il percorso museale con il contributo multimediale "Giorgio Vasari si racconta. Ritratto dell'artista aretino attraverso le vicende della sua dimora" con tecniche di animazione e modellazione 3D. Attraverso sapienti carrellate video ed immagini fotografiche di altissima qualità e definizione, il video narra in maniera poetica le vicende storico-costruttive della casa, con approfondimenti mirati sulle singole sale e sulle decorazioni pittoriche delle volte e dei soffitti lignei.

All’Isola d’Elba a Portoferraio per le celebrazioni del bicentenario della morte di Napoleone e grazie ad un accordo tra la Direzione regionale musei della Toscana e il Comune di Portoferraio le due residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini e Villa San Martino saranno aperte al pubblico con un orario di visita ampliato, per accogliere turisti e visitatori nella stagione estiva. L'ampliamento dell'orario di visita prevede il raddoppio delle ore di apertura dei due musei, che saranno aperti nei giorni feriali con orario continuato dalle 9 alle 18.30, la domenica e i festivi dalle 9 alle 13.30, ad esclusione di un giorno di riposo alternato tra le due strutture.

A Orbetello l’Area archeologica dell’Antica città di Cosa sabato 14 agosto ospita uno spettacolo teatrale della Compagnia Centrale dell'Arte dedicato ai bambini “Storie dalla Storia - MITI sotto la tenda” con due repliche alle ore 16.30 e alle 17.30. Sotto una tenda nomade luogo di ascolto di storie, un’attrice/narratrice racconterà al pubblico dei bambini storie, miti e leggende del nostro passato come l’Odissea e l’Eneide che sono alla base della nostra cultura.

A Lucca domenica 15 agosto nel Museo di Villa Guinigi è possibile prenotare una visita guidata gratuita alla mostra "Nuovi studi su Matteo Civitali" che presenta due opere inedite, il Salvator Coronatus di Santa Maria Corteorlandini e la Madonna col Bambino di Colle di Compito attribuite all’artista al termine delle indagini del RIS sulle impronte digitali dell’autore.

Infine a Chiusi il Museo nazionale , nell'ambito del Festival Orizzonti, ospita la mostra “Stratificazioni” del pittore Gianfranco Gobbini, in collaborazione con il Comune. Undici opere dell’artista, che costruisce l’architettura dei propri dipinti attraverso complesse stratificazioni cromatiche, saranno esposti nelle sale del museo in dialogo con i reperti antichi.

Si ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (DPCM del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 per accedere in tutti i luoghi della cultura della Direzione regionale musei della Toscana (musei, monumenti, aree archeologiche, parchi e giardini) è obbligatorio esibire il Green Pass corredato da un valido documento di identità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

Qui tutti gli appuntamenti nelle province toscane:

Pistoia

Per Ferragosto a Pistoia il Museo Civico di arte antica in Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo, il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni, la cattedrale di San Zeno, il Battistero di San Giovanni in Corte, il Campanile di piazza Duomo, Palazzo Buontalenti, Palazzo De' Rossi, la Fortezza Santa Barbara e Pistoia Sotterranea resteranno aperti, un'occasione per turisti e cittadini di visitare la città e il suo patrimonio artistico, storico e culturale.

Sabato 14 agosto e domenica 15 (Ferragosto), il Museo Civico di arte antica in Palazzo comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni con la mostra di Marinella Senatore ‘A salire a le stelle!To Climb to the Stars’ a cura di Ilaria Bernardi, saranno aperti con orario continuato dalle 11 alle 19 (info http://musei.comune.pistoia.it/ - oppure chiamare le biglietterie dei musei: Civico di Arte Antica 0573-371296 - Museo dello Spedale del Ceppo 0573 371023- Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni 0573/371817).

L’ ingresso ai musei civici è gratuito e per accedervi occorre esibire il Green Pass e rispettare le norme previste dal protocollo di sicurezza anti-Covid-19 (mascherina, igiene delle mani, distanziamento).

Ecco gli orari di apertura per Ferragosto dei principali luoghi d'arte pistoiesi

Battistero di San Giovanni in Corte è sempre aperto anche nel giorno di Ferragosto con orario dalle 10 alle 18. L'ingresso è gratuito.

Campanile di piazza Duomo. Anche domenica 15 agosto sono previste le visite sul Campanile di piazza Duomo ogni ora a partire dalle 10.30 (ogni gruppo massimo 12 persone). Il biglietto costa 10 euro. Gli interessati possono presentarsi direttamente al Battistero oppure prenotarsi al numero 334-1689419.

Cattedrale di San Zeno. Nel giorno di Ferragosto è aperta dalle 10.30 alle 17.30, orario continuato. L'entrata è libera. E' possibile essere accompagnati a visitare l'Altare d'Argento (che custodisce una reliquia di San Jacopo, patrono di Pistoia, luogo particolarmente importante nell'Anno Iacobeo 2021) all'interno della chiesa con un' audioguida. Il biglietto costa 5 euro e si acquista al Battistero. Per entrambe le visite (Campanile e Altare d'Argento) il costo del biglietto è di 12 euro.

Fortezza Santa Barbara è aperta da martedì a domenica (anche nel giorno di Ferragosto) dalle 8.30 alle 13.30 (entrata gratuita). Chiuso il lunedì. Info: https://bit.ly/3xEEwN8 .

Palazzo Buontalenti e Palazzo De' Rossi sono aperti anche domenica 15 agosto. Palazzo De Rossi con la mostra Pistoia Novecento si può visitare dalle 10 alle 19, Palazzo Buontalenti con la mostra Aurelio Amendola dalle 14 alle 19. Info: 0573 974267, www.fondazionepistoiamusei.it/biglietteria/.

Pistoia Sotterranea è aperta tutti i giorni, compresa domenica 15 agosto, dalle 10 alle 17 (solo visite guidate, info 0573-368023).

Firenze

Musei civici aperti a Ferragosto

I Musei civici di Firenze saranno aperti anche a Ferragosto. Insieme al Museo di Palazzo Vecchio, al Museo Novecento, al Forte Belvedere (con le due mostre “Pienovuoto. Massimo Vitali” e “Italie: dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea”) e al complesso di Santa Maria Novella, che osserveranno gli orari previsti per la giornata di domenica, saranno eccezionalmente aperti anche il Museo Stefano Bardini, la Cappella Brancacci e la Fondazione Romano, lo ha deciso l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi con una delibera approvata in giunta. Gli orari di apertura e le tariffe saranno quelle ordinarie. Domenica prossima, quindi, il pubblico potrà visitare (nel rispetto ovviamente dei protocolli e disposizioni in materia di accesso) il Museo di Palazzo Vecchio (dalle 9 alle 19), il Museo Stefano Bardini (dalle 11 alle 17), il Museo Novecento (dalle 11 alle 21), la Cappella Brancacci (dalle 13 alle 17), la Fondazione Romano (dalle 13 alle 17), il Forte Belvedere (dalle 10 alle 21 con ingresso gratuito) e il Complesso di Santa Maria Novella (dalle 12 alle 17).

"Con questo atto, insieme al sindaco e alla giunta - ha sottolineato l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi - abbiamo voluto garantire un servizio fondamentale della nostra città anche a Ferragosto. L’apertura di Palazzo Vecchio e dei musei civici - ha aggiunto - sarà un incentivo, in chiave culturale, alla ripresa di un turismo consapevole oltre che una determinante azione che contribuisce alla rinascita della nostra città. I musei civici - ricorda Sacchi - sono gestiti con competenza e ogni cautela nel rispetto delle prescrizioni normative anti-Covid e sono da considerarsi luoghi sicuri e correttamente organizzati".

Nella giornata di Ferragosto sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate e agli itinerari family organizzati da MUS.E nei musei civici fiorentini. Si comincia dal Museo di Palazzo Vecchio, dove domenica sarà possibile far visita ai percorsi segreti (disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, appena stati riattivati dopo un anno e mezzo di chiusura al pubblico), ma ci sarà anche la possibilità di partecipare alle altre attività per adulti e per famiglie organizzate nel palazzo comunale. Sarà dunque possibile prendere parte alle consuete visite guidate al palazzo ma anche alle attività per bambini “Favola della tartaruga con la vela”, “Per fare una città ci vuole un fiore” e “Vita di corte”. Al Museo Novecento, oltre alle visite guidate alle numerose mostre temporanee (fra cui si ricorda la piccola e preziosa esposizione monografica su Arturo Martini, aperta al pubblico a metà luglio) si potrà partecipare agli atelier “Disegnare per vedere” sulla mostra dedicata a Henry Moore. Visite guidate anche al complesso di Santa Maria Novella. Al Forte Belvedere sarà possibile fare visita alle due mostre in corso “Pienovuoto. Massimo Vitali” e “Italie: dagli Alinari ai maestri della fotografia contemporanea”. Infine, attive anche le visite al Memoriale di Auschwitz (15:30; 16:30; 17:30) e alla Torre San Niccolò (dalle 17 alle 19:30; visite guidate ogni 30 minuti); attive anche le passeggiate dantesche con partenza da Palazzo Vecchio (alle 11:30).

Tutte le proposte sono fruibili su prenotazione. Info e prenotazioni: info@musefirenze.it, oppure 055 2768224 (Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Domenica dalle 9.30 alle 12.30).

Parco di Pratolino e Palazzo Medici Riccardi aperti

Nel week end di Ferragosto saranno regolarmente aperti al pubblico il Parco Mediceo di Pratolino, meta tradizionale con i suoi spazi verdi dei giorni estivi più caldi, e Palazzo Medici Riccardi. Per il primo l’orario è 10-20, il venerdì, sabato e domenica, e l’ingresso è gratuito senza prenotazione. Per il secondo l’orario è 9-19, biglietto a 10 euro. Per entrambi, in base alle disposizioni nazionali per i luoghi della cultura, è necessario il Green pass.

Ferragosto alla Limonaia di Villa Strozzi

Ferragosto alla Limonaia di Villa Strozzi si tinge di musica, con due imperdibili eventi che abbracciano generi e stili diversi, coniugando il tonante vibrare delle note ad una speciale selezione di prelibatezze culinarie di altissima qualità!

Si parte Sabato 14 Agosto con una serata all’insegna dell’eclettismo grazie al live dei Due Tony Sotto, il duo musicale composto da Marco Carnesecchi, autore e chitarrista che in passato ha suonato in compagnia di grandi artisti del calibro di Anna Oxa, Gianni Morandi e Francesco Guasti, e Federico Baracchino, che insieme rivisiteranno in chiave acustica una ricca gamma di brani spazianti dalla più classica tradizione rock & blues agli immortali capolavori del cantautorato italiano.

Mentre Domenica 15 Agosto il palco sarà pervaso dalla musica di Simone Di Maggio, attualmente considerato uno dei migliori chitarristi Rock'n'Roll europei, che con il suo Rockabilly Trio inonderà il Giardino della Limonaia con travolgenti ritmi che rievocano il cuore pulsante delle grandi highway americane. Di Maggio, autore di cinque album tra i quali uno da solista e quattro con la band The Astrophonix, è infatti un riconosciuto talento di primo piano nel ricco panorama del rockabilly, del country e dello swing, molto apprezzato anche in USA dove è stato eletto “membro onorario della Rockabilly Hall of Fame”. Il divertimento e la grinta sono assicurati durante tutto il weekend di Ferragosto, quindi, con questi due eventi che avranno luogo nella suggestiva cornice del Giardino della Limonaia di Villa Strozzi, ad accesso completamente gratuito e in prossimità di fornitissimi stand di food & beverage che per l’occasione presenteranno un nuovo menù. Si tratta di una doppia proposta, di terra oppure di mare, disponibile a prezzo fisso e comprensiva di deliziosi primi e secondi piatti di carne o di pesce, vino di qualità e una rinfrescante conclusione a base di frutta di stagione.

Pisa

Ferragosto al Bagno degli Americani

Dopo lo stop dello scorso anno, torna l'evento di Ferragosto al Bagno degli Americani di Tirrenia e lo farà nel rispetto delle regole anti Covid-19.

Musica, dj set, cena al ristorante e il grande ritorno della spaghettata di mezzanotte (con frittura) sono gli ingredienti della festa in programma sabato 14 agosto a partire dalle 20.

Il ristorante, come sempre aperto e operativo, proporrà primi e secondi di mare, frittura di pesce, panini, hamburger, patatine fritte. A seguire, il concerto del gruppo The Shocks!, lo sperimentato quartetto pisano specializzato in rock and roll anni Sessanta suonato ad alto volume, e ormai di casa al Bagno degli Americani. La formazione: Riccardo Pratesi (voce e chitarra ritmica), Riccardo Alderigi (chitarra solista e cori), Piergiorgio Spezia (basso) e Daniele Buffoni (batteria). Mentre il dj set accompagnerà la spaghettata di mezzanotte e frittura, sempre a cura del ristorante del Bam.

A Vicopisano Rocca e Torre dell’Orologio aperte, piscina comunale con canoa in Arno, festa del pesce e dello sport

Un weekend di Ferragosto tra arte, storia, benessere nella piscina Comunale e festa del pesce e dello sport.

Tante le attrattive offerte dal territorio comunale di Vicopisano anche in questo weekend di 'mezza estate'.

Aperta sia sabato 14 che domenica 15, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. la Torre dell'Orologio, in via Lante a Vicopisano, gestita dalla Cooperativa Capitolium.

La salita alla Torre è consentita a gruppi di massimo 4 visitatori per volta ed è gratuita per bambini e bambine fino ai 6 anni.

L'ingresso è di 3 euro per i non residenti e di 2 per i residenti. È possibile fare anche una visita guidata, su richiesta in inglese o in tedesco, della durata di 30 minuti, al costo di 7 euro. Accessi e visite gratuite, con green pass e mascherina, vanno prenotati online sul sito: coopcapitolium.it, per informazioni: info@coopcapitolium.it.

Aperto alle visite guidate, domenica 15, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, il Complesso Monumentale della Rocca fortificata da Filippo Brunelleschi.

Gli accessi, con green pass, sono consentiti a gruppi di massimo 10 persone. La mascherina è obbligatoria negli spazi chiusi, può essere tolta negli spazi aperti, seguendo sempre le indicazioni delle guide. Le visite durano circa un'ora, fatto da tenere presente anche per gli orari di chiusura.

Il Complesso comprende la Rocca del Brunelleschi, Palazzo Pretorio, l'esposizione permanente dei reperti di San Michele alla Verruca, le carceri vicariali e l'archivio storico.

Il costo dei biglietti (si acquistano a Palazzo Pretorio, in Via del Pretorio) è il seguente: i bambini e le bambine al di sotto dei 10 anni entrano gratis, la visita a Palazzo Pretorio costa 3 euro, alla Rocca 5 euro, a tutto il Complesso 7 euro. Le riduzioni si applicando ai gruppi e ai ragazzi dai 10 ai 14 anni. Per informazioni: 050/551285, www.comune.vicopisano.pi.it.

Aperta come ogni giorno (e nel fine settimana con orario lungo, dalle 10:00 alle 20:00) anche la Piscina Comunale di Uliveto Terme, incastonata tra cave e fiume Arno, una vera oasi di benessere completamente attrezzata, con bar e ristorante. Non è necessario il green pass. Dal 7 agosto è possibile anche fare canottaggio in Arno, noleggiando le canoe sul posto e partendo dal molo della piscina. Per informazioni e per sincerarsi che il numero massimo di accessi non sia stato superato: 347/6530609.

Per informazioni (e anche prenotazioni) al ristorante (per i clienti della piscina sono attive alcune promozioni ed è previsto un pranzo di Ferragosto): 050/788620 e 339/7249425.

Prosegue, infine, nel weekend di Ferragosto, e anche il 20, 21 e 22 agosto, nello spazio sagre del campo sportivo di Uliveto Terme, la 40° Festa del pesce e dello sport, organizzata dalla società sportiva Urbino Taccola. Deliziosi piatti a base di pesce, dalle 19:00, e non solo, anche da asporto.

Necessario il green pass per entrare. Per informazioni: www.comune.vicopisano.pi.it

Concerto dei "The Lost Music Crew" e serata alla "Route 66" di Asciano Pisano

Sarà un Ferragosto scoppiettante, domenica 15 agosto, alla Route 66 di Asciano Pisano. Dalle ore 22.30 sul palco all'aperto del locale più American Style della Toscana saliranno i The Lost Music Crew ed il loro funky-soul.

Ad un anno esatto di distanza torna nella splendida cornice del Route 66 di Asciano Pisano una formazione di dodici elementi per ripercorrere la musica Soul Funky Pop degli ultimi 40 anni. Un omaggio ai grandi interpreti della musica internazionale: Stevie Wonder, Whitney Houston, Jackson 5, Phil Collins, Lionel Richie, Diana Ross, Earth Wind & Fire.

La formazione: Leonardo Peruzzi (Bass), Luca De Stasio (Guitar), Simone Biasini (Drums), Francesco Favilli (Percussion), Marco Sorresina (Keyboards), Mauro Innocenti (Baryton Sax), Lucio Labate (Tenor Sax), Emanuele Barbetti (Trumpet), Giulio Mari (Trumpet), Andrea Bonucci (Voice) - Silvia Ciabattini e Costanza Peruzzi (Voices).

Si potrà cenare all’aperto a partire dalle ore 19.30, rispettando le regole del distanziamento e le normative anti – Covid. Per maggiori info e prenotazioni 050.857126 oppure consultare la pagina Facebook Route 66 Ristopub dove troverete tutte le news che cercate.

Volterra

Il giorno di Ferragosto i Musei di Volterra saranno regolarmente aperti con i seguenti orari: Pinacoteca, Eco-museo dell'alabastro e Palazzo dei Priori: dalle 9:00 alle 19:00; Acropoli etrusca e Teatro romano: dalle 10:30 alle 18:30.

Inoltre, presso la Pinacoteca civica si trova la mostra "Rubeus et Alii" di Ugo Riva ed Elena Mutinelli, un omaggio a Rosso Fiorentino; mentre presso il Palazzo dei Priori si potrà visitare la mostra "In Aenigmate" di Stefano Tonelli.

Lucca

Concerto della della Filarmonica G. Puccini di Montecarlo

Nell'ambito della rassegna Sere d'estate - Musica in Convento, la Società Filarmonica "G. Puccini" in collaborazione con il Comune di Montecarlo e con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, domenica 15 agosto alle ore 21,30 nel chiostro dell'ex Istituto Pellegrini Carmignani a Montecarlo, ultimo appuntamento estivo con la Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo con il "Concerto di ferragosto" diretto dal M° Gabriele Micheli, che proporrà al pubblico presente una selezione di musiche classiche, da film ed originali per banda tratte dal vasto repertorio del gruppo musicale.

Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti contingentati secondo le vigenti disposizioni anti Covid-19. Accesso consentito solo ai possessori del green pass.

L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming e visibile collegandosi alla pagina Facebook della Filarmonica Puccini https://www.facebook.com/Filarmonica-G-Puccini-Montecarlo-418601704977344

