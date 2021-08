Green Pass, all'Arci Casenuove di Empoli i volontari aiutano per la stampa

Dal 6 agosto è stato introdotto l’obbligo del Green Pass per l’accesso a eventi sportivi, spettacoli, fiere, congressi, musei, teatri e cinema.

E’ necessario anche all’interno dei circoli Arci affinché i soci possano consumare in sicurezza negli spazi al chiuso e anche in spazi all’aperto, qualora si tratti di sagre.

Proprio per questo al Circolo di Casenuove nei giorni 24, 25 e 26 agosto, dalle ore 16 alle ore 19, i volontari in servizio civile sul progetto ricreativi saranno presenti con un punto di aiuto e facilitazione per la stampa del Green Pass.

Chi vuole usufruire di questo servizio, reso gratuitamente, deve presentarsi munito di tessera sanitaria e codice “AUTHCODE” ricevuto via SMS, dopo la vaccinazione e/o il tampone. Se si è perso il codice possiamo recuperarlo, ma è sempre necessaria la Tessera Sanitaria.

I volontari propongono questa iniziativa per dare un aiuto a tutte quelle persone che non usano abitualmente le nuove tecnologie necessarie per l’espletamento di questo tipo di pratica.

PER INFORMAZIONI: progettoricreattivi@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa