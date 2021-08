Il Padel sbarca a Santa Croce con il primo 'Torneo Open maschile'

Sette giorni di sport di altissimo livello e di grande spettacolo. Ma soprattutto una manifestazione nuovissima laddove la tradizione è di casa, sui campi che hanno ospitato per quarantuno anni consecutivi il Torneo ITF giovanile “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini.

Dal 6 al 12 settembre si svolgerà il primo “Torneo Open maschile” organizzato dal Padel Club Santa Croce con 2.000 euro di montepremi. Un prize money eccezionale, arricchito dall’ospitalità gratuita offerta alle otto coppie qualificate ai quarti di finale, per una disciplina che quest’anno ha vissuto un autentico boom e che porterà sui campi del Cerri alcuni dei sodalizi più forti del panorama padelistico nazionale. Anche il Tennis Club Santa Croce è stato bravo a cavalcare l’onda del successo, costruendo una splendida “oasi blu” all’interno del panorama naturale del Cerri letteralmente presa d’assalto dalle prenotazioni nei primi mesi di vita.

Il primo “Open maschile Padel Club Santa Croce” prenderà il via lunedì 6 settembre, mentre le iscrizioni saranno aperte sul portale CRT Toscana fino alle ore 16.00 di sabato 4 settembre. L’ingresso al pubblico sarà libero per tutta la durata della manifestazione, nel rispetto delle attuali normi vigenti per il contenimento del virus covid-19.

Fonte: Santa Croce Tennis&Padel