In arrivo il weekend più caldo dell'anno: come proteggersi dalle temperature roventi

Bella l’estate, vero? Il sole, il mare, la spiaggia. Non sarebbe estate se non facesse caldo, ma quest’anno – anche se ormai sono parecchi, gli anni – stiamo davvero esagerando. Da tempo le temperature sono in costante aumento, estate dopo estate, agosto dopo agosto; tanto che ormai la frase “È l’estate più calda del secolo” ribadita da tv e giornali ha perso ormai ogni mordente, ripetuta fino allo sfinimento da almeno un lustro.

Secondo le previsioni di iLMeteo.it, l’azimut calorifero verrà raggiunto proprio nel fine settimana: il weekend di Ferragosto, infatti, sarà il più caldo dell'estate 2021. L'anticiclone africano Lucifero, dopo aver messo a ferro e fuoco il Sud, è ora alla massima potenza anche al Centronord, con temperature elevate e clima sempre più afoso.

Durante il weekend il termometro diventerà davvero rovente, con valori che rasenteranno i 40 gradi in Lombardia, Emilia, Veneto, Lazio e – ovviamente – Toscana.

Come ogni anno, Prato e Firenze si prendono la palma (abbrustolita) di città hot della regione.

Nella patria di Curzio Malaparte, sabato e domenica le temperature raggiungeranno i 37 e i 39-40 gradi.

La Città del Sommo Poeta, dal canto suo, pare che voglia emulare l’Inferno dantesco, almeno per quanto riguarda la calura diurna: secondo l'ultimo aggiornamento del bollettino diffuso dal Comune, le temperature massime percepite saranno di 39 gradi oggi e domani, e di 38 gradi domenica. Insomma, codice rosso fuoco fino a Ferragosto.

Il Comune, dunque, invita a non uscire nelle ore più calde, bere molti liquidi, indossare abiti comodi e leggeri, fare pasti sobri, ed evitare le bevande alcoliche.

Una serie di comportamenti e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore. Si tratta di 10 semplici regole (pubblicate sul sito del ministero della salute) in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli).

Quest'anno, oltre il dacalogo, è stato anche elaborato l'infografica 'Come proteggersi dal caldo durante l'epidemia Covid-19'.