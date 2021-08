I vigili del fuoco del comando di Firenze e del distaccamento di Empoli stanno intervenendo in Piazza Gramsci a Empoli. Si tratterebbe di un un incendio scaturito in una corte interna alla quale si accede solo da alcuni negozi. Al momento non sono disponibili altre informazioni. L'intervento è stato giudicato lungo e complesso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO