Malore in pista, ore di apprensione nel Cuoio per il 31enne Tommaso Chiti

Sono ore di apprensione quelle che avvolgono parenti e amici di Tommaso Chiti, 31enne di Montopoli in Val d'Arno che dopo aver accusato un malore, si trova adesso in gravi condizioni all'ospedale Cisanello di Pisa. La notizia è riportata oggi sul quotidiano Il Tirreno.

Un terribile momento, un'altra prova difficilissima che torna purtroppo nella vita del giovane e anche in quella dei familiari, poiché il 31enne da adolescente fu vittima di un gravissimo incidente in bicicletta. Non c'è pace tra gli amici di Tommaso che si preoccupano continuamente per le sue condizioni di salute. Il giovane ha accusato un malore, le cui cause sono ancora in corso di chiarimento, mentre si trovava al kartodromo di Cecina. Durante una corsa in moto con alcuni amici, in un luogo predisposto proprio a questa attività, sarebbe caduto a terra privo di sensi. Sul posto, è stato prontamente soccorso, rianimato e trasportato all'ospedale in elicottero.

Una passione che non conosce confini per i motori, macchine e moto, quella di Tommaso Chiti che lavora nella ditta di famiglia Tecnologia & Colore, con base a San Romano. Un ragazzo dai riccioli lunghi e gli occhi chiari che in questa metà di agosto si trova a lottare, con una forza che arriva da tutto il Cuoio che nel mentre si trova unito per lui.