Vigili del Fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti in autostrada A1 km 369 direzione nord per incidente stradale . Un auto in fase di sorpasso ha perso il controllo urtando il New Jersey e ribaltandosi su un fianco. Feriti 4 occupanti dell’auto. I vigili del fuoco intervenuti hanno estratto dalle lamiere un occupante dell’auto in collaborazione con personale del 118. Sul posto l'elicottero Pegaso, polizia stradale e personale autostrade.