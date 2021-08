Pistoia Natale 2021, avviso alle imprese interessate a fornire il servizio di noleggio alberi

Il Comune di Pistoia ha pubblicato un avviso per acquisire offerte economiche per la fornitura del servizio di noleggio di alberi di Natale per l’arredo a verde della città, nell’ambito del progetto Pistoia Natale 2021. Il servizio comprende, oltre alla fornitura degli alberi, trasporto, installazione e la successiva rimozione degli stessi.

«L'obiettivo è di proseguire nel percorso di promozione e valorizzazione territoriale intrapreso già da alcuni anni – sottolinea l'assessore allo sviluppo economico Gianna Risaliti -, in occasione della ricorrenza delle festività natalizie con allestimenti, decorazioni e arredi urbani che rendano attrattiva la città e in particolare le sue zone più caratteristiche. Gli allestimenti a verde sono sempre stati un plus per la nostra città e anche quest’anno vorremmo che il verde fosse nuovamente un punto di interesse del Natale 2021».

Il periodo di installazione temporanea degli arredi a verde con alberi di Natale va dal 2 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022.

Le imprese interessate potranno fare un sopralluogo al fine di valutare le possibilità di manovra dei mezzi impiegati per il trasporto delle piante. Sugli alberi saranno allestite illuminazioni natalizie ad opera di altro operatore economico.

Modalità e termine di presentazione dell'offerta. L’offerta economica, comprensiva di Iva, oneri di sicurezza e costi della manodopera, va inviata all’indirizzo Pec comune.pistoia@postacert.toscana.it preferibilmente entro il 10 settembre 2021.

Il bando, il modulo di domanda e altre informazioni si trovano sul sito del Comune al link https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/commercio/bandi-ed-avvisi .

Per eventuali chiarimenti contattare il Servizio Sviluppo Economico e Promozione Territoriale scrivendo una mail a annona@comune.pistoia.it .

L'Avviso non impegna l’Amministrazione comunale che sarà libera di procedere senza che i soggetti che hanno inviato la loro offerta possano vantare alcuna pretesa.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa