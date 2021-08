Rientro a scuola, l'assessore ai Trasporti: "A settembre la Toscana sarà pronta"

Manca ancora un mese all'inizio della scuola, e ancora non si conoscono le "percentuali" relative alla presenza in classe e alla capienza dei bus, ma la Toscana si farà trovare pronta. Lo garantisce l'assessore regionale ai Trasporti, Stefano Baccelli, intervenuto a riguardo della situazione del trasporto pubblico in Toscana in vista del rientro scolastico a settembre.

"Grazie al sistema toscano costituito dalla Regione, dai prefetti, dalle Province, dai Comuni, dalle aziende di trasporto, nella prima settimana utile di gennaio, grazie alla decisione del presidente Eugenio Giani, la Toscana è stata l'unica grande regione a riportare gli studenti a scuola".

"Martedì scorso abbiamo avuto una riunione del 'Cantiere scuola' da cui è emerso che siamo pronti appena il Governo definisce le due variabili, una relativa alla presenza a scuola, se sarà del 100%, l'altra riguardo alla capienza dei bus, che potrebbe essere all'80%".

"Nell'esperienza precedente - ricorda Baccelli -, con il 75% di presenza degli studenti e il 50% di capienza dei bus, il sistema toscano dei trasporti ha funzionato. Ora la situazione non mi preoccupa, aspettiamo dal Governo elementi certi per organizzare il servizio"