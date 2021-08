Sant'Anna di Stazzema, il Comune di Fucecchio tramanda la memoria ai giovani

Fucecchio presente alla commemorazione di Sant'Anna di Stazzema. Il vicesindaco Emma Donnini, accompagnata dal gonfalone della Città, ha partecipato ieri mattina alla cerimonia in occasione del 77° anniversario dell'eccidio dove, il 12 agosto 1944, soldati nazisti uccisero 560 persone, tra cui 130 bambini trucidati assieme alle loro madri e ai loro nonni.

In rappresentanza del Comune di Fucecchio anche la consigliera Sabrina Mazzei e alcuni ragazzi del gruppo “Fucecchio è Libera”, Markeljana Lezemerja, Roberto Squarcini e Gianmarco Geloso.

Tra le molte autorità presenti anche il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l'onorevole Deborah Bergamini, a cui è stato rivolto l'invito a partecipare, il prossimo 22 agosto, alla cerimonia in memoria delle vittime dell'Eccidio del Padule di Fucecchio.

Quello di Sant'Anna di Stazzema è stato uno tra gli eccidi più efferati di quel periodo che anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato in un messaggio scritto a memoria di quel crimine. Perché tanto orrore non potrà e non dovrà mai essere dimenticato.

Fucecchio, che pochi giorni dopo quella data (il 23 agosto 1944) conobbe le atrocità naziste con l’Eccidio del Padule, è infatti da sempre vicina alla comunità di Sant’Anna di Stazzema, unendosi ad essa nell'impegno di tramandare la memoria soprattutto alle generazioni più giovani.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa