Schianto sull'Aurelia a Pisa: muore 47enne, gravi i figli di 7 e 11 anni

Dramma sull’Aurelia, dove in seguito ad incidente stradale - nel tratto a sud di Pisa - ha perso la vita un 47enne nigeriano, mentre i figli di 7 e 11 anni che viaggiavano con lui sono rimasti gravemente feriti e sono stati ricoverati all'ospedale di Cisanello.

L'incidente è avvenuto in prossimità di una rotatoria e non ha coinvolto altri veicoli: l’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua macchina, andandosi a schiantare contro un albero lungo la carreggiata.

Anche il nigeriano è stato ricoverato al Cisanello, ma è morto subito dopo l'arrivo in ospedale.

La polizia municipale sta conducendo i rilievi e ha chiuso per il momento l'Aurelia in entrambe le direzioni di marcia, dirottando su strade alternative sia il traffico in uscita da Pisa sia chi proveniva da Livorno.