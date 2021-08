Uffizi diffusi, Fdi Empolese Valdelsa: "Comune dia risposte sull'adesione di Montelupo"

“Leggiamo in questi giorni che, nell’ambito del progetto Uffizi diffusi, il comune di Montespertoli è praticamente pronto per iniziare ad ospitare le opere del museo fiorentino. Sappiamo che sia Empoli che Castelfiorentino hanno già individuato gli spazi e ci risulta che ci siano già progetti per accogliere le opere d’arte. Ma Montelupo? Eppure, qualche mese fa, sembrava tutto già pronto. Visite e sopralluoghi ufficiali nel plesso mediceo montelupino, con la città della ceramica che sembrava dovesse essere per forza il comune capofila di zona per un progetto così importante per il territorio”.

Esordiscono così Maddalena Pilastri, capogruppo del centrodestra a Montelupo Fiorentino e di Fdi all’Unione dei comuni, e Federico Pavese, già consigliere comunale a Montelupo, portavoce di zona e dirigente regionale Fdi.

“A quattro anni dalla dismissione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario - spiegano Pilastri e Pavese - non riusciamo a scorgere un progetto concreto per il recupero del plesso mediceo. Anche l’adesione all’interessante e positivo progetto misurale diffuso fiorentino da parte di Montelupo risulta a oggi in uno stato di stand by dovuto probabilmente a un problema di fondi per ristrutturare e adeguare gli spazi che non arrivano e difficilmente arriveranno grazie ad estemporanei appelli al ministro dei beni culturali.”

“Col progetto degli Uffizi diffusi - concludono i due esponenti della destra locale - si è abbandonato, da parte delle istituzioni comunali, ogni tipo di approccio a progetti alternativi per il recupero della villa Medicea, magari con il coinvolgimento di partner privati. Sarebbe utile che il comune desse risposte certe sulla possibile adesione di Montelupo al progetto museale diffuso. Chiarendo magari come saranno eventualmente reperiti i fondi per ristrutturare e adeguare il plesso mediceo. Risposte certe dovute a una cittadinanza che, a suo tempo, si è sentita dire, con toni estremamente trionfalistici ma in maniera fin troppo semplicistica, che la villa era stata restituita ai montelupini.”

Leggi anche

Fonte: Fdi Empolese-Valdelsa