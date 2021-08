Use e Use Rosa: conferma per il preparatore Diego Alpi ormai alla sua nona stagione

Nona stagione consecutiva in casa Use per Diego Alpi. Anche il prossimo anno sarà infatti lui il preparatore fisico della nostra società e collaborerà sia con le due prime squadre maschile e femminile che con il settore giovanile. Il suo ruolo è fondamentale per gli atleti ed il fatto che per ben nove anni la società abbia deciso di puntare su di lui spiega meglio di ogni altra cosa la fiducia che c’è nel suo lavoro e nella sua persona.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa