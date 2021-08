Viaggiano senza biglietto e non vogliono scendere: una denuncia a Prato

Viaggiavano a bordo dell'autobus senza biglietto ma, una volta scoperti dal controllore, pretendevano di continuare comunque la loro corsa e arrivare a destinazione. A trovarsi in difficoltà di fronte a tre cittadini egiziani, in Italia senza fissa dimora, i controllori della CAP Autolinee di Prato. Per questo sul posto sono intervenuti i carabinieri di Prato e la polizia municipale.

I tre cittadini a bordo hanno inizialmente rifiutato di farsi identificare per la multa prevista. La situazione è sfociata in un'inevitabile interruzione del servizio dell'autobus, la cui corsa è stata soppressa configurando così l'illecito di "interruzione di pubblico servizio" che prevede una pena fino ad un anno di reclusione.

Per il reato i militari hanno denunciato uno dei tre soggetti, che si è reso responsabile della condotta penalmente significativa e che dovrà risponderne all'autorità giudiziaria. Si tratta di un 30enne, regolare sul territorio nazionale e finora incensurato.