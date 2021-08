Attenzione alle truffe, segnalate a Bassa delle persone che si spacciano per falsi addetti del Comune

E’ stata segnalata da alcuni cittadini la presenza nella zona di Bassa, nel Comune di Cerreto Guidi, di persone che suonando ai campanelli, chiederebbero di entrare per effettuare non meglio precisati controlli per conto del Comune.

Si tratta evidentemente di truffe perché il Comune di Cerreto Guidi non richiede in alcun modo dati sulle utenze, né dati personali e non ha attivato alcuna iniziativa di contatto diretto con la cittadinanza.

Si invita, pertanto, a diffidare di chi si presenta a casa a nome del Comune, avanzando delle richieste e chiedendo di entrare.

Nessun addetto è stato inviato a fare dei controlli. Viene pertanto raccomandata prudenza invitando chi venisse contattato in simili circostanze, a denunciare prontamente l’accaduto alle forze dell’ordine.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa