Bruciano i monti di Vicopisano: fiamme visibili a chilometri di distanza

Un grande incendio boschivo si è sviluppato in uno dei crinali dei Monti Pisani, non distante dal comune di Vicopisano e non lontano dalle case. L'incendio è visibile a chilometri di distanza e molti cittadini hanno contattato preoccupati la sala operativa dei vigili del fuoco pisani.

Al momento il rogo sembra sotto controllo, grazie all’intervento di diversi mezzi di vigili del fuoco e protezione civile, nonché di due elicotteri. Tuttavia, la memoria non può che tornare all’immenso incendio che sfigurò il monte Serra nel 2018: le fiamme furono domate solo dopo vari giorni e ridussero in cenere centinaia di ettari di aree boschive e olivete.