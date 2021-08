Controlli nella settimana di Ferragosto: due persone arrestate, ingente quantità di droga sequestrata

In occasione dell’intensificazione dei controlli nella settimana del Ferragosto da parte dei Carabinieri della Compagnia di Arezzo, che continueranno senza sosta per tutto il periodo al fine di garantire tranquillità ai cittadini in questo periodo di vacanza, nella giornata di ieri i militari hanno proceduto all’arresto di due persone ed al sequestro di un’ingente quantità di stupefacenti.

Il primo arresto è stato effettuato nell’ambito della sistematica rete di controlli dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nello specifico nei confronti di un uomo di origine albanese che era soggetto agli arresti domiciliari per aver commesso reati relativi agli stupefacenti. Lo stesso è stato trovato fuori la propria abitazione in zona Fiorentina ed è stato arrestato per il reato di evasione.

La seconda operazione è stata svolta nel Valdarno aretino, dove gli operanti hanno rinvenuto alcune dosi di marijuana nella disponibilità di un trentenne italiano, controllato mentre era in auto. La successiva perquisizione presso il domicilio dello stesso ha consentito poi di scoprire una vera e propria serra domestica per la produzione di marijuana, organizzata nel garage di casa, costituita da lampade UV, pannelli termoriflettenti, pompe di aspirazione e per l’irrigazione, misuratori di temperatura, oltre a fertilizzanti vari, terriccio e semi di canapa.

All’interno dei locali i Carabinieri hanno sequestrato oltre 400 grammi di piante di marijuana pronta per il confezionamento e la vendita.

L’uomo è stato quindi arrestati per il reato di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.