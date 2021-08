Fine settimana di Ferragosto: intensificati i controlli delle Forze dell’Ordine a Siena

Sarà un fine settimana di controlli quello in corso, per garantire la sicurezza di turisti e residenti che si muoveranno da e per la nostra provincia.

A seguito di intese intercorse con il Prefetto, il Questore di Siena Capuano ha disposto specifici servizi interforze, sia nel capoluogo che nel resto della nostra provincia, specie in quelle zone maggiormente interessate dalla presenza di persone.

In particolare, quest’anno, le attività di controllo del territorio e vigilanza agli obiettivi ritenuti sensibili, saranno caratterizzate anche dall’intensificazione dei servizi inerenti le disposizioni vigenti per l’emergenza epidemiologica ancora in atto.

I servizi, effettuati dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, con il contributo delle Polizie locali, saranno svolti anche in abiti civili e riguarderanno, oltre gli obiettivi sensibili, le persone sottoposte a misure di prevenzione o cautelari, le strutture ricettive, gli esercizi commerciali – comprese le verifiche circa il possesso da parte degli utenti delle certificazioni verdi “Green Pass”- anche a cura di personale specializzato nel settore amministrativo.

Attenzione sarà rivolta inoltre alle attività d’intrattenimento e ai pubblici spettacoli, che devono svolgersi nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid, nonché ai luoghi di partenza ed arrivo di turisti, con i controlli, a cura della Polfer, nelle principali stazioni Ferroviarie, e ai capolinea degli autobus, nonché lungo le arterie stradali extraurbane ove saranno impegnate le pattuglie della Polizia Stradale.

“Anche per questo Ferragosto, così anomalo per la città di Siena per la mancanza del Palio e per le condizionanti misure anti Covid- sottolinea il Questore Costantino Capuano- l’impegno delle Forze dell’Ordine sarà dedicato a garantire a residenti e turisti festività serene ed in sicurezza”.

Fonte: Questura di Siena - Ufficio Stampa