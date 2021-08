Incendio in un bosco di Camaiore: elicotteri sul posto e rischio per le case nella zona

I vigili del fuoco del comando di Lucca stanno intervenendo per un incendio di vegetazione in zona Valpromaro, nel comune di Camaiore. Il fuoco si sta propagando rapidamente in un bosco e sono quattro gli ettari bruciati finora.

Sul posto, oltre alle squadre vigilie del fuoco, anche tre elicotteri e personale AIB della Regione Toscana.

In arrivo a breve anche un canadair della flotta aerea dei Vigili del Fuoco.

Al momento non risultano interessate abitazioni, ma esiste il rischio di coinvolgimento di alcune frazioni abitate.

Per questo motivo la sala operativa regionale sta inviando in zona numerose squadre di volontari antincendi boschivi, operai forestali e direttore delle operazioni insieme ad autobotti per il rifornimento dei mezzi e vasche antincendio