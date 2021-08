Incendio in un'azienda di smaltimento di eternit e amianto. Si invita a tenere le finestre chiuse

I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Petrazzi, stanno intervenendo a Poggibonsi, in località S. Giorgio, per un incendio che ha coinvolto il capannone di una azienda che si occupa di bonifica e smaltimento di amianto ed eternit, la Ecogest. Le fiamme, ora sotto controllo, si sono sviluppate poco dopo le 11. Un'alta colonna di fumo nero si è alzata dal rogo.

Sul posto i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Polizia Municipale di Poggibonsi e di Barberino Tavarnelle e tutte le Forze di Polizia, oltre che al personale delle due Amministrazioni. Si valuterà nelle prossime ore se emanare un'ordinanza.

In attesa della conclusione dell'intervento e delle verifiche da parte degli enti competenti l'Amministrazione invita, in via prudenziale, a tenere chiuse le finestre in zona e ad evitare l'esposizione ai fumi. La situazione è costantemente monitorata.

Ore 15.20 - Fiamme domate, il sindaco Bussagli: "Chiudete le finestre"

Il sindaco di Poggibonsi David Bussagli ha raccomandato in un messaggio su Facebook di "tenere chiuse le finestre in zona e non avvicinarsi al luogo dell'incendio".

Le fiamme sarebbero state completamente domate; i vigili del fuoco e il personale dell'agenzia regionale per l'ambiente Arpat hanno già svolto un sopralluogo all'interno del capannone bruciato.

Il Comune di Poggibonsi e quello vicino di Barberino Tavarnelle stanno preparando le ordinanze per invitare i cittadini a tenere chiuse le finestre e evitare esposizioni ai fumi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO