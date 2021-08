Manifestazione anti Green pass a Firenze: cento persone in piazza

I no Green pass tornano a manifestare a Firenze. Circa cento persone si sono ritrovate in piazza San Firenze per un presidio autorizzato dalle forze dell'ordine. La manifestazione, conclusa intorno alle 19:30, non ha dato origine a un corteo, ma i presenti si sono dati appuntamento in piazza per il prossimo sabato.

I manifestanti, quasi tutti senza mascherina, hanno urlato slogan e mostrato cartelli con frasi che rivendicavano la libertà di scelta sui vaccini e la contrarietà all'uso del Green pass: "Ieri la stella gialla, oggi il pass verde" riportava uno di questi, mentre un altro affermava che il certificato verde sarebbe "un crimine contro l'umanità".

Tra gli slogan: 'Noi siamo liberi' e 'No Green pass'.

Alcuni dei partecipanti sono stati identificati e sanzionati, in quanto appunto senza mascherina.