Minaccia una pattuglia di parà con un coltello: arrestato un 52enne a Pisa

Verso le 18, in piazza Stazione, un uomo di 52anni, originario della Campania ma che da tempo viveva in zona Pisa, con precedenti alle spalle e problemi psichiatrici, noto alle Forze di Polizia, ha sbraitato senza motivo all' indirizzo della pattuglia di parà in servizio.

Poi con un coltello a serramanico si è rivolto contro i militari, che hanno avvisato la Sala operativa della Questura.

Mentre i due militari evitavano il contatto fisico con il 52enne, è arrivata sul posto una volante e il personale di Polizia in servizio nella vicina piazza Vittorio, per la manifestazione no Green pass.

L' uomo è stato disarmato e ammanettato dai poliziotti, per poi venire trasportato in ospedale per medicare le ferite superficiali che si era inferto. Dal Pronto soccorso è stato infine collocato in psichiatria, viste le precarie condizioni mentali.

Infine, il 52enne è stato tratto in arresto per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.