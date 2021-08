Muore l’ex assessore Marco Papiani

Grave lutto a Pontedera. È morto all’età di 62 anni l’ex assessore Marco Papiani. L’uomo era malato da tempo. Consulente finanziario, è stato per due legislature assessore al bilancio con il sindaco Simone Millozzi. L'uomo è morte nella notte del 13 agosto nella sua abitazione. Papiani lascia la moglie Nicoletta e i figli Francesco e Ilaria.

Tanti i messaggi di cordoglio, come quello dell'ex sindaco Millozzi: "Abbiamo fatto un "lungo" viaggio insieme. E te hai sempre sorriso alla vita. Sei stato, con il tuo carattere e la tua forza, un punto di riferimento irrinunciabile per me e per tutti coloro che ti hanno conosciuto. Tuttavia i tantissimi ricordi insieme, oggi, lasciano spazio solo alle lacrime che non smettono di scendere. Un abbraccio, caro Marco. Mi mancherai. Un abbraccio commosso a Nicoletta. Cari Ilaria e Francesco, siate orgogliosi del vostro babbo!!"

Così invece l’attuale primo cittadino Matteo Franconi: “Ti abbiamo visto combattere come un leone. Ogni giorno. Abbiamo ammirato la dignità ed il coraggio con cui hai amato la vita, i tuoi affetti e la nostra comunità fino all'ultimo respiro. Adesso riposa caro Marco. Quella voce ed i tuoi modi garbati accompagneranno passo dopo passo, e per sempre, il nostro cammino. Due giorni fa in un post per gli auguri di compleanno, con la tua generosità solare mi auguravi quella fortuna che a te, purtroppo, ha voltato le spalle. So che non avresti voluto ma concedimi la debolezza di un dolore grande e la commozione con cui ti dico che mi mancherai”.