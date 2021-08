Olimpiadi del Cuore a Forte dei Marmi: protagonisti Bocelli, Al Bano e Mihajlovic

Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano poco più di dieci giorni al grande appuntamento del Mattone del Cuore – Olimpiadi del Cuore Associazione Onlus 25 e 26 agosto 2021 alla vigilia della festa del patrono di Forte dei Marmi S.Ermete che tradizionalmente chiude la stagione estiva il 28 di agosto.

In conferenza stampa questa mattina ANDREA BOCELLI: «Il sostegno a questa nuova edizione delle Olimpiadi del Cuore è un impegno importante che io e la mia famiglia vogliamo concretizzare a favore dei progetti della Onlus, fondata da Paolo Brosio, che in questi anni si sta adoperando fattivamente per attività di sostegno ai più deboli»

Ed ancora Enrico Ruggeri in collegamento video: «Grazie a Paolo Brosio per avermi invitato a questo evento di solidarietà. Considero Paolo un mio amico ed è un onore per me contribuire. Forse non riesco ad amare il prossimo mio come me stesso, ma sicuramente il prossimo mi interessa e anche questo evento»

Anche Maurizio Setti, presidente del Verona Calcio, presente oggi per promuovere l’evento: «Vorrei che passasse questo messaggio: il calcio non è fatto solo di ricchi o di persone che vogliono apparire, ma fanno tutto questo (beneficenza) con il cuore e la buona volontà. Il coinvolgimento di artisti, cantanti, musicisti, uomini e donne dello sport è un modo per raccogliere soldi sorridendo. L’iniziativa di Paolo a Medjugorje, che ormai stiamo portando avanti da molti anni, deve essere portata a termine quindi, donate».

Quest’anno saranno due gli appuntamenti più importanti. La Canzone della solidarietà, la “Canzone del Cuore” e gli incontri sportivi della “Racchetta del Cuore” nei Circoli di Tennis e di Padel più importanti del Comune di Forte dei Marmi: Tennis Italia, Tennis Raffaelli, Tennis Europa.

Il programma della due giorni

Mercoledì 25 agosto Gran Galà Dinner del Cuore allo stabilimento balneare Twiga Beach a Marina di Pietrasanta in località Fiumetto. Il Twiga è stato concesso in esclusiva totale da Flavio Briatore e Daniela Santanchè, i proprietari del prestigioso locale, perla dell’intrattenimento della Versilia. L’appuntamento è fissato con il sunset drink dinner al tramonto dalle ore 19,00. Tutti i personaggi saranno presenti e gli artisti si esibiranno in un primo check sound del grande evento di Villa Bertelli.

Giovedì 26 agosto alle ore 19,00 in punto sunset drink dinner allo stabilimento balneare Alpemare di Andrea e Veronica Bocelli diretto dal manager Fabio Giannotti. I vip e gli artisti saranno accolti nello spazio del giardino e del boschetto al tramonto con bollicine delle Fattorie Senesi Piccini e assaggi e leccornie delle specialità marine, crostacei, molluschi e pesce.

Alle ore 21.30 trasferimento per il grande appuntamento della Canzone del Cuore nello spazio museale, artistico, musicale e culturale nella splendida cornice di Villa Bertelli, nel parco della villa a Vittoria Apuana, a poche centinaia di metri dallo stabilimento balneare Alpemare sul litorale fortemarmino.

Tutta l’organizzazione dell’evento ha avuto il Patrocinio, la Compartecipazione e il Contributo del Comune di Forte dei Marmi, del Sindaco Bruno Murzi, della Regione Toscana presieduta da Eugenio Giani.

La città di Livorno, il Santuario della Madonna delle Grazie e dei Miracoli di Montenero - in quanto Mater Etruriae di tutte le chiese e i comuni della Toscana – il Vescovo di Livorno Monsignor Simone Giusti rappresentano il riferimento sia logistico che spirituale come già avvenuto per ogni edizione del Mattone del Cuore.

In questo grande parco nel cuore di Forte dei Marmi c’è una platea e un allestimento posti per gli spettacoli musicale estivi pari a 1270 spettatori. Il palco professionale con struttura hi-fi e audio-video di altissimo livello è munito anche di una copertura anti-pioggia ed è gestito dalla società LEG Srl di Sandro Giacomelli che realizza eventi musicali di livello nazionale e internazionale e ha sede in Toscana

Le finalità no profit

Tra gli organizzatori dell’evento di solidarietà ci sarà l’Ass. Onlus Partita del Cuore che anche quest’anno mette a disposizione per la raccolta fondi il numero 45527 della Nazionale Cantanti-La Partita del Cuore. Le finalità no profit dell'evento saranno destinate in parte in Italia alle famiglie in difficoltà post Covid che eventualmente hanno a loro carico persone con disabilità fisica o psichica o associazioni che si occupano di portatori di Handicap psichico o fisico, ed in parte all'estero al grande progetto Mattone del Cuore Primo Pronto Soccorso di Medjiugorie (Bosnia Erzegovina) e nei Paesi del terzo Mondo per la cura e l'assistenza dei bambini malati di leucemia e tumori del sangue per curarli direttamente nei loro paesi e nei loro ospedali con l'assistenza dei migliori specialisti del mondo. Un progetto questo gestito dalla Associazione Onlus Cure 2 Children di Firenze, porta avanti da un gruppo di amici che collaborano con la nostra Associazione Olimpiadi del Cuore.

Ultimissime novità: cantanti, Vip, iniziative ed eventi

Enrico Ruggeri - Artista poliedrico con oltre 40 anni di carriera che da sempre si contraddistingue per urgenza creativa. E' attualmente in tour con la sua band. E' in radio col suo uLtimo singolo 'L'AMERlCA",(Canzone per chico Forti) (Anyway Music / Believe Digital) dedicato alla vicenda che da oltre 20 anni tiene in sospeso la vita di un uomo: Chico Forti. L'ultimo suo romanzo è "Un gioco da ragazzi" (La Nave di Teseo): in una grande, intensa storia di famiglia racconta la nostra meglio gioventù che scopre i suoi lati più oscuri tra politica, musica, amori furiosi e una passione che non si spegne fino all'ultima pagina.

Shade - Ha 34 anni ed è piemontese. Nell'estate 2017 partecipa al Summer Festival con il brano Bene ma non benissimo, che raggiunge il notevole traguardo di 22 milioni di visualizzazioni in pochi mesi su YouTube, il brano diventa disco di platino. Durante una diretta su Radio 105, dedica una versione modificata di Bene ma non benissimo al calciatore Leonardo Bonucci. Nel 2019 ha partecipato al 69º Festival di Sanremo in coppia con Federica Carta con il brano Senza farlo apposta..

Miriana Trevisan - Dopo aver esordito con successo a Non è la Rai, programma al quale ha preso parte dal 1991 al 1993, si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando a programmi di grande seguito come Striscia la notizia, La Corrida, Pressing e La ruota della fortuna.

Elisabetta Gregoraci - Showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, la sua carriera nello spettacolo comincia 1997 quando, eletta Miss Calabria al concorso di bellezza Miss Italia, prende parte alle finali nazionali di Salsomaggiore Terme. Negli anni successivi diventa testimonial della Regione Calabria di molti spot pubblicitari e di una serie di trasmissioni di successo su Mediaset, reality e fiction e su alcuni show come Battiti Live e Made in Sud su Rai Due.

Rajae Bezzaz - Inviata di Striscia la Notizia scopre e denuncia fatti misfatti della cronaca quotidiana sopratutto nel complesso mondo degli extracomunitari e i loro rapporti con gli europei.

La Storica "Carrozza del Cuore"- Gentilmente concessa a titolo gratuito dal grande imprenditore bergamasco Pasquale Beretta titolare della famosa Equisport Beretta, di Spirano in provincia di Bergamo.

L'azienda, una delle più importanti in Europa nel settore ippico e per le gare di attacchi a carozze per eleganza e bellezza, si estende su una superficie di 5000 metri quadrati coperti, dove sono distribuiti 70 box per i cavalli, un rettangolo da lavoro dove sono presentati e provati i cavalli in vendita, una clinica veterinaria, la selleria, un bar, un ristorante, un'esposizione di carrozze d'epoca ed un negozio con vasto assortimento di articoli per l'equitazione spagnola inglese e americana.Una delle più grandi carrozze della collezione del dottor Beretta, rifacimento storico della prima metà dell'ottocento sarà a Forte dei Marmi, accompagnerà gli artisti che si esibiranno nelle due giornate di spettacolo e stazionerà davanti all'ingresso dello stabilimento balnerare Alpe Mare.

La carrozza del Cuore è una Road Coach della prima metà dell' '800 utilizzata per trasporti veloci e gare sportive fra l'alta nobiltà britannica e la Casa Reale.

LA SIGLA DEL MATTONE DEL CUORE: La sigla nasce da un’idea di Paola Rovellini, imprenditore piacentino e Attilio Lo Po, agente e procuratore di spettacolo.

E' stata scritta da: Yan Kings Agusto e Lorenzo Montanà e arrangiata e riadattata e diretta dal regista Giuseppe Caudullo. Prodotta dalla agenzia BMA Off - Management & Produzioni

con gli allievi performer dall’Accademia del Musical BMA di Giarre.

Tutti gli altri nomi dei personaggi della musica, dello sport e dello spettacolo.

Ecco i primi nomi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo che, dalla conferenza stampa di luglio scorso, hanno già aderito a questa edizione 2021 delle Olimpiadi del Cuore. Si alterneranno sul palco del Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta e a Villa Bertelli di Forte dei Marmi, nei due giorni di mercoledì 25 e giovedì 26 agosto, fra interviste, canzoni del passato e quelle più belle di quest’estate, performance di comici, campioni dello sport e della cultura.

I personaggi del mondo della musica

• Andrea Bocelli: il cantante italiano più famoso nel mondo, protagonista di successi planetari grazie alla sua voce che interpreta tutti i più grandi successi della musica italiana e internazionale, sia pop che classica.

• Al Bano: cantante, cantautore, personaggio televisivo, attore. Un altro leader della musica italiana nel mondo, ha vinto 26 dischi d’oro e 8 di platino e partecipato a tantissimi Festival di Sanremo

• Anggun: è una cantautrice indonesiana di statura internazionale famosa e popolare in tutto il mondo. Il suo più grande successo è il brano Snow on the Sahara (1997), che ha scalato le classifiche di molte nazioni asiatiche, europee e anche americane.

• Fausto Leali: è stata definita la voce ‘black’ della musica italiana. Tantissimi i dischi d’oro e di platino e nel 1989 la vittoria a Sanremo insieme ad Anna Oxa con ‘Ti lascerò’

• Ivana Spagna: è stata la risposta italiana alla discomusic straniera. Ultima donna ad aver vinto il Festivalbar è arrivata terza a Sanremo e ha venduto milioni di dischi.

• Paolo Vallesi: lanciato dal Festival di Castrocaro. Il suo anno d’oro è il 1991 in cui vince la categoria ‘Giovani’ al Festival di Sanremo. Ha scritto per sé e per gli altri tantissime canzoni di successo.

• Pago (Pacifico): pseudonimo di Pacifico Settembre. Ha scalato il successo partendo dalla provincia e partecipando a diversi reality. Nel 2020 vince il programma “Tale e quale show”, dimostrando tutte le sue capacità vocali e interpretative.

• Jo Squillo: pseudonimo di Giovanna Coletti. È cantante, cantautrice ma anche giornalista. Una donna a tutto tondo interprete di brani pop come ‘Siamo donne’ con Sabrina Salerno che l’ha fatta conoscere al grande pubblico.

• Luisa Corna: cantante e conduttrice. Ha partecipato a Sanremo nel 2002 con Fausto Leali, sfoderando la sua bellissima voce. Brava anche nel ruolo di attrice di fiction

• Sandro Giacobbe: un altro evergreen della musica italiana. Autentico leader della musica melodica italiana anni Settanta e Ottanta. Ha partecipato tantissime volte sia a Sanremo che al Festivalbar.

• Mydrama: una delle voci nuove e più interessanti della musica italiana che si è rivelata a X Factor, altro talent che ha sfornato tanti giovani artisti di valore.

• Federica Carta: cantautrice di valore artistico e di grande qualità nei testi e nella voce. E’ uscita con grande popolarità da quella fucina di talenti che è il programma “Amici” di Maria De Filippi

I campioni dello sport

• Sinisa Mihajlovic: allenatore del Bologna dopo una grande carriera di giocatore. Ha commosso tutti con il suo coraggio nel combattere una brutta malattia, battaglia in cui ha mostrato la sua tempra da guerriero.

• Mara Santangelo: la prima italiana a vincere gli Internazionali di Francia al Roland Garros nel doppio. Si è aggiudicata un torneo di singolare e nove di doppio del circuito mondiale e ha vinto con l’Italia ben due Fed Cup, la Davis femminile.

Gli amici della TV, del cinema e del teatro:

• Carlo Conti: il re dei conduttori televisivi, l’uomo che ha fatto grande la Rai con programmi di successo fino ad arrivare alla conduzione del Festival di Sanremo

• Leonardo Pieraccioni: attore, regista, re del botteghino soprattutto con “Il Ciclone” il film che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Sta lavorando in queste settimane alla sua ultima pellicola che uscirà a fine anno “Se son rose”

• Ubaldo Pantani: esponente della scuola dei comici toscani. E’ imitatore e attore. Ha partecipato a famosi programmi comici sia sulla Tv pubblica che su quelle private

Saranno presenti anche tanti personaggi televisivi che hanno partecipato quest’anno e nel 2020 all’ultima edizione del reality Grande Fratello VIP

