"Non ci sono le condizioni per correre un Palio straordinario. Sono state valutate delle deroghe ad una norma che prevede misure stringenti ma queste deroghe bisogna che arrivino direttamente dal Governo. Al momento non ci è concesso di svolgere la nostra Festa".

Lo ha detto il sindaco di Siena Luigi De Mossi al termine dell'incontro con il prefetto Maria Forte e il questore Costantino Capuano.