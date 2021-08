Provoca un incidente e scappa: rintracciato dalla polizia municipale di Prato

Aveva provocato un incidente, ieri sera a Prato, dopo aver tentato un sorpasso pericoloso per poi scappare in quanto alla guida di un’auto priva di assicurazione. Tuttavia, nemmeno il suo mezzo era uscito indenne dall’impatto e aveva subito un danno a una ruota; così l'aveva parcheggiata in maniera tale da nasconderla al traffico, sperando di farla franca.

Speranza vana, perché gli agenti della polizia municipale sono riusciti comunque a rintracciare il veicolo e si sono appostati in attesa che l'automobilista tornasse per cambiare la ruota. Per quest’ultimo le conseguenze sono state assai pesanti: multa per essere fuggito dal luogo dell'incidente, ritiro della patente e sequestro della macchina.