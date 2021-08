Sorpreso a rubare gasolio da un cantiere: denunciato

Durante un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, i carabinieri di Badia Tedalda hanno denunciato un soggetto di nazionalità italiana di circa 40 anni, con numerosi precedenti alle spalle. Il soggetto è stato sorpreso, mentre commetteva da solo il furto di gasolio dai mezzi parcati all’interno del cantiere edile allestito per i lavori del nuovo metanodotto.

I carabinieri, in orario notturno hanno rilevato la presenza di un’autovettura non conosciuta che dall’interno del cantiere tentava di allontanarsi. Dal controllo e dalla successiva perquisizione venivano rinvenute taniche piene di gasolio per circa 60 litri, tubi in gomma per il travaso del carburante, oltre ad altri contenitori vuoti in procinto di essere riempiti.

La refurtiva è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I responsabili del cantiere avvisati dai Carabinieri sporgevano denuncia lamentando un ammanco di gasolio nell’ultima settimana di circa 500 litri per un valore complessivo di oltre 600 euro.

L’indagato è stato denunciato per l’ipotesi di furto aggravato.