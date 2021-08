Successo per festa de L’Unità di Capraia e Limite

Martedì 10 agosto, dopo dieci giorni, si è chiusa la Festa dell’Unità di Capraia e Limite, organizzata dal Partito democratico locale presso la zona sportiva. Dal 1 agosto tantissime persone hanno affollato la festa, partecipando attivamente ai dibattiti politici, riempiendo il ristorante e il bar. Nonostante le misure di prevenzione anti Covid-19, con il distanziamento, la riduzione dei coperti del ristorante, l'obbligo del Green pass per accedere alla festa a partire dal 6 agosto e l'impossibilità di organizzare le serate di ballo, il bilancio politico è molto positivo.

«La Festa è un successo che dimostra ancora una volta che l'unità e il coraggio di proporre e realizzare idee fanno la forza ed è di questo spirito che il Pd ha bisogno per vincere le sfide che avremo di fronte per il Paese. Abbiamo voluto fortemente questo momento di aggregazione, dopo due anni di pandemia, e la nostra comunità ha risposto molto bene con una presenza costante. Di questo siamo molto lieti e ne traiamo slancio per la nostra attività sul territorio. Grazie, in particolare, a tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita», commenta il segretario Emanuele Bartalucci.

Tanti e importanti gli ospiti istituzionali e politici di livello regionale. Ricordiamo fra gli altri il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, che ha incontrato una rappresentanza di lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio, per ribadire l'impegno del governo per evitare i 422 licenziamenti comunicati attraverso una semplice mail dalla proprietà e velocizzare l'approvazione di nuove norme a tutela del lavoro e dei siti produttivi. «Quella serata- ricorda Bartalucci- è stata commovente. Tante persone si sono unite alla disperazione di coloro che hanno perso il lavoro. C’era anche il sindaco di Campi Emiliano Fossi, che fin dall’inizio è stato a fianco di questi lavoratori».

Si sono affrontati molti temi: welfare, sanità, riforme, Europa e Regione con Brenda Barnini, responsabile Welfare Pd nazionale, Dario Parrini, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Simone Bezzini, assessore regionale alla Sanità ed Enrico Sostegni, presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Irene Tinagli, eurodeputata e vicesegretaria del Pd, e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha parlato di infrastrutture, i progetti per la Fi-Pi-Li e raddoppi stradali e ferroviari, turismo, sviluppo regionale, ripresa economica.

Ogni sera, inoltre, vi è stato un banchino della Conferenza delle Donne Democratiche e sono state raccolte le firme per l'indizione di un referendum sull'eutanasia legale.

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa