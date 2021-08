Troppo caldo, escursionista in difficoltà salvato dal Sast a Massa

Un escursionista è stato tratto in salvo dagli uomini della stazione di Massa del Soccorso alpino toscano dopo aver accusato un malore per uno stato di disidratazione causato dal caldo.

L'uomo faceva parte di una comitiva in villeggiatura a Forte dei Marmi, che questa mattina si è incamminata per raggiungere il rifugio Città di Massa, sulle Alpi Apuane, seguendo un sentiero lungo e completamente esposto al sole. Troppo per l’escursionista, che ha deciso di tornare indietro.

Tuttavia, l’uomo non è riuscito nemmeno e tornare sui suoi passi perché arrivato poco distante dal paese di Resceto si è accasciato a terra. Fortunatamente per lui, il Sast ha raggiunto è arrivato tempestivamente: il medico ha constatato uno stato di disidratazione generale, ma le condizioni non erano gravi, tanto che l’escursionista, una volta ripresosi, non è stato riaccompagnato a Resceto.