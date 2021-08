Torna il vandalismo sugli autovelox: abbattuto quello di Gavena a Cerreto Guidi

Nella notte tra venerdì e sabato l'autovelox che si trova a Gavena, frazione di Cerreto Guidi, è stato abbattuto. La notizia è riportata oggi sul quotidiano Il Tirreno. Il palo che sorregge l'autovelox, che si trova sulla strada provinciale 11 Pisana, è stato tagliato e la macchinetta che fotografa dall'alto gli automobilisti oltre il limite di velocità, è stata ritrovata a terra. Gli agenti della municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa sono giunti sul posto, recintando l'autovelox in attesa del riposizionamento che avverrà nei prossimi giorni. Sembra che il meccanismo non sia stato danneggiato e dunque basterà sostituire il palo che, come continua la notizia, è stato reciso con un taglio preciso e netto.

L'autore dell'atto vandalico ha approfittato sia delle ore notturne che del periodo estivo, operando lontano dalla vista dei passanti visto le poche persone in giro. In questo autovelox la multa scatta oltre il limite di 70 chilometri orari.

Non è la prima volta che il vandalismo si abbatte contro la strumentazione che eleva sanzioni ai conducenti che non moderano l'acceleratore. Altri gli episodi nell'Empolese, come nel 2018 a Vinci. Anche in questo caso, a Sant'Ansano, un autovelox fu tagliato di netto dopo una protesta da parte degli automobilisti per via delle numerose multe emesse, qualcuna anche per aver sforato il limite di uno o due chilometri orari. Nello stesso mese, la situazione si ripresentò a Spicchio Sovigliana. Ma la macchinetta sulla provinciale a Gavena non ricalcherebbe queste due vicende, poiché qui il limite di velocità non è neanche ai minimi ed è sufficiente in base alla conformazione della strada. Si ricorda anche il vandalismo sullo speed check a Pagnana in via Motta a Empoli: qui l'autovelox arancione è stato danneggiato per ben tre volte negli anni scorsi.