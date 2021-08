Chigiana in Poggibonsi, 'Trio Chagall' in concerto alla Basilica di San Lucchese

Il 23 Agosto nuovo attesissimo concerto con la Chigiana in Poggibonsi presso la Basilica di San Lucchese, dopo il successo del primo appuntamento, lo scorso 9 Agosto, nell’ambito del “Chigiana International Festival and Summer Academy”.

La Virtus Poggibonsi e le altre associazioni patrocinanti l’iniziativa musicale, “E20”, “J.Maritain”, “Idee”, “Toscana Food” e l’Accademia Chigiana hanno consolidato da anni la loro collaborazione con benefico effetto quale biglietto da visita culturale del territorio valdelsano da una parte e crescita culturale e di aggregazione territoriale dall’altra.

Si esibiranno in concerto il “Trio Chagall”, gli Allievi del corso di alto perfezionamento di viola e musica da camera del Maestro Bruno Giuranna, nonché gli Allievi del corso di violino del Maestro Salvatore Accardo.

Il Trio Chagall è composto da Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimino (violoncello) e Lorenzo Nguyen (pianoforte). Il Trio è impegnato in un’intensa attività concertistica che lo ha visto esibirsi in sedi prestigiose nazionali oltre che in autorevoli Teatri e Istituzioni di Torino, Bologna, Trieste, Perugia

Nato a Milano, il Maestro Bruno Giuranna ha suonato con orchestre, tra le più importanti la Berliner Philharmoniker, Concertgebouw di Amsterdam, Teatro alla Scala di Milano sotto la direzione di Abbado, von Karajan, Sir Barbirolli, Celibidache, Giulini e Muti.

La sua importante attività didattica spazia dalla Hochschule der Künste di Berlino al Conservatorio S. Cecilia di Roma, dalla Royal Academy di Londra alla Fondazione Stauffer di Cremona

Il Maestro Salvatore Accardo, violinista e direttore d’orchestra è tra i maggiori violinisti italiani del Novecento e ha un vastissimo repertorio compositivo. A lui hanno tributato omaggi trionfali in tutto il mondo e ha suonato nei più famosi Festival musicali internazionali (come quelli di Siviglia, Spoleto, Strasburgo, Salisburgo, ecc.). Da anni si dedica con passione all’insegnamento ai giovani musicisti.

Il concerto seguirà scrupolosamente i protocolli antiCovid previsti e pertanto l’ingresso prevede l’esibizione del Green Pass o di un tampone eseguito entro le 48 ore precedenti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero di cellulare 329-7141926.

