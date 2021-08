Le emergenze non vanno in ferie: le visite di Bezzini a 118 e Aou Senese

La visita dell'assessore regionale Bezzini alla Centrale 118 Siena-Grosseto

Un saluto agli operatori in servizio, impegnati come di consueto anche in questo giorno di Ferragosto per garantire una risposta pronta ed efficace a tutte le emergenze sul territorio. L’assessore regionale al Diritto alla salute, Simone Bezzini, questa mattina ha salutato il personale della Centrale 118 di Siena-Grosseto, accolto da Roberto Turillazzi, direttore dello staff della direzione sanitaria dell’Asl Toscana sud est, e Stefano Dami, direttore dell’Uos Gestione territoriale 118 area senese. Nella stessa sede l’assessore Bezzini ha incontrato anche i rappresentanti delle associazioni di volontariato: Luciano Corti, presidente di Siena soccorso-Misericordie, Andrea Nuti, coordinatore Associazione nazionale pubbliche assistenze zona senese, Enrico Petrini, presidente del comitato di Siena della Croce rossa.

“Ho voluto essere qui oggi – dichiara l’assessore Simone Bezzini – per ringraziare e sostenere chi è costantemente in prima linea, anche il giorno di Ferragosto, per garantire la piena funzionalità del sistema di emergenza urgenza, che vive un momento non facile essendo uno dei settori più colpiti dal problema nazionale della carenza di personale. La Regione c’è e supereremo insieme le difficoltà, trovando le migliori soluzioni. A nome della comunità toscana dico grazie ai professionisti e ai volontari, che con tenacia, competenza e generosità operano sul territorio, pronti a salvare la vita a ciascuno di noi. Il loro impegno sia da esempio per tutti”.

“Siamo impegnati a fianco della Regione – afferma Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est – nel sostenere il dipartimento di emergenza-urgenza, alle prese con una carenza di personale a livello nazionale che si ripercuote anche nei nostri territori. Anche per questo è doveroso ringraziare e mostrare vicinanza a chi quotidianamente si spende per garantire il funzionamento di questo delicato settore, rispondendo prontamente e con elevata professionalità ai bisogni dei cittadini su tutto il territorio dell’Asl Toscana sud est”.

L’assessore Bezzini ha salutato personalmente chi opera senza sosta, 24 ore su 24 anche nei giorni festivi, gestendo in questo caso dalla Centrale operativa di Siena-Grosseto tutte le richieste di emergenze.

La visita istituzionale al Pronto Soccorso e al centro vaccinale dell’Aou Senese

L'assessore Bezzini in visita all'Aou Senese

Vicinanza e supporto istituzionale per i professionisti della sanità impegnati in prima linea, sul fronte del Covid e nell’emergenza-urgenza. È questo il messaggio che ha portato l’assessore della Regione Toscana al diritto alla Salute Simone Bezzini nella sua visita istituzionale all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese nel giorno di Ferragosto. Accompagnato dal direttore sanitario Roberto Gusinu e dal direttore amministrativo Maria Silvia Mancini, l’assessore Bezzini ha portato i suoi saluti ai professionisti del Pronto Soccorso, diretto dal dottor Giovanni Bova, sottolineando l’impegno costante profuso non solo per contrastare la pandemia da Covid-19 ma anche di fronte all’aumento di casistiche legate a caldo, traumi e incidenti: fattori che, nell’ultimo periodo, hanno fatto toccare al Pronto Soccorso senese punte di 180 accessi giornalieri. Successivamente l’assessore regionale al diritto alla Salute si è recato nell’area vaccinale dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, sottolineando il grande impegno della struttura che, anche nel giorno di Ferragosto, prosegue nel suo fondamentale apporto per l’effettuazione dei vaccini contro il Covid-19, con circa 77mila dosi somministrate.

"Sono qui oggi – dichiara l’assessore Simone Bezzini - per ringraziare e sostenere chi è costantemente in prima linea, anche il giorno di ferragosto, nella lotta al Covid, nella campagna di vaccinazione e nel garantire la piena funzionalità del sistema di emergenza urgenza, soprattutto in questo periodo in cui si verifica un aumento degli accessi al Pronto Soccorso. Grazie al lavoro dei professionisti e ai volontari la sanità toscana non si ferma mai, il loro impegno è da esempio per tutti".

Le foto della visita alla Centrale 118 di Siena-Grosseto

Le foto della visita al Pronto Soccorso e al centro vaccinale

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa