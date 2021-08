La Versilia brucia ancora, incendio nei boschi di Valdicastello

La Versilia brucia ancora. Dopo l'incendio di ieri in località Orbicciano nel comune di Camaiore, oggi le fiamme stanno interessando i boschi di Valdicastello, nel comune di Pietrasanta. Sul posto i vigili del fuoco e le squadre di volontari dell'antincendio boschivo.

Diversi gli ettari andati in fumo ieri a Camaiore, dove questa notte l'area è stata presidiata. Indagini in corso sulle cause del rogo.

Minacciate alcune abitazioni

Continua da stamani il lavoro dei vigili del fuoco e delle squadre di volontari antincendio nei boschi di Valdicastello. Su facebook il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha definito l'incendio "potenzialmente pericoloso" a causa del vento "che sta minacciando alcune abitazioni". Sul posto sono immediatamente stati inviati tre elicotteri regionali e numerose squadre antincendio, come spiega ancora Giani, "i Vigili del Fuoco sono già schierati a difesa delle case". Inoltre le operazioni di spegnimento sarebbero rese complicate dalla presenza di molte linee elettriche di alta tensione, che attraversano la zona.