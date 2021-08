Incendio furgone Stremao, Ovattoni e Bresci (Lega): "Chi fa del bene non si tocca"

Patrizia Ovattoni e Diletta Bresci, rispettivamente commissario comunale e consigliere provinciale della Lega, commentano l'incendio che ieri ha coinvolto il furgone dell'associazione pratese Stremao (Qui la notizia).

L'atto incendiario che ha letteralmente carbonizzato il furgone di Stremao, ci ha suscitato sdegno e preoccupazione dato che l'associazione non è la prima volta che si ritrova bersaglio di atti criminosi.

Un gesto così vile e vigliacco - sottolinea il Commissario - non può rimanere impunito e per questo confido nei carabinieri a cui sono state affidate le indagini.

Per l'appunto - prosegue Ovattoni - poco tempo fa mi ero recata presso Stremao assieme all'Eurodeputata Susanna Ceccardi e al Consigliere Provinciale Diletta Bresci per sapere come procedeva a seguito dell'acquisto del furgone (comprato grazie anche alla donazione di Matteo Salvini). E questa notizia ci sconvolge!

Nel frattempo sia Matteo Salvini e la Lega di Prato si sono attivati subito per aiutare a riacquistare il furgone così da poter riprendere il regolare lavoro di aiuto verso le famiglie bisognose. Con questo gesto - prosegue Diletta Bresci - vogliamo dimostrare che chi fa del bene non deve arrendersi di fronte a questi misfatti, ma anzi deve andare avanti più forte di prima.

Un lavoro molto importante e vitale che non può attendere - concludono Patrizia Ovattoni e Diletta Bresci.