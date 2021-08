Incendio Vicopisano stabilizzato, fiamme in 25 ettari: evacuate 10 famiglie

L'incendio divampato nella serata di ieri sui Monti Pisani, nel territorio di Vicopisano, risulta al momento stabilizzato. Le fiamme stanno interessando superfici composte di olivete e pineta per circa 25 ettari: lo comunica la sala operativa della Regione Toscana. Tanti ancora gli uomini al lavoro tra operai forestali, volontariato antincendi boschivi e vigili del fuoco per la bonifica, operazioni per evitare che nelle ore di grande caldo ripartano le fiamme.

In base agli ultimi aggiornamenti, delle ore 11 di questa mattina, la situazione risulta dunque sotto controllo anche se ci sono ancora alcuni focolai accesi. Al dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco a terra si sono aggiunte squadre volontarie della Regione Toscana e mezzi aerei, 1 Canadair e 4 elicotteri. Le origini dell'incendio, sviluppatosi nel tardo pomeriggio di ieri, sono tuttora sconosciute.



Dieci famiglie evacuate da più località

Sono dieci le famiglie evacuate per sicurezza a Vicopisano e circa 30 le persone che hanno trascorso la notte da amici e parenti. Come riportato dagli aggiornamenti forniti dal comune alla cittadinanza durante la notte, le evacuazioni hanno riguardato una parte di località Capitano, Palazzetto, Novaia e La Lastra. Per precauzione, l'amministrazione in queste zone ha ordinato ai cittadini l'evacuazione di edifici e immobili. Presenti nel coordinamento di queste operazioni la polizia municipale, i carabinieri e le altre forze di polizia.

L'origine dell'incendio in un'oliveta

Come spiegato ancora dal Comune, l'incendio ha avuto origine sul Monte Capitano, in un'oliveta. Come detto sopra, sono circa 25 gli ettari che sono stati interessati dal passaggio delle fiamme, che inevitabilmente ha riportato non solo i territori intorno ai Monti Pisani ma tutta la Toscana al ricordo del terribile incendio del 2018.

Inizialmente numerose squadre e volontari AIB, operai forestali, vigili del fuoco e due elicotteri hanno provato in ogni modo ad arginare le fiamme. Il vento purtroppo ha però fatto correre il fuoco dall'altro lato della strada, entrando nella pineta a Spazzavento e in località Palazzetto e La Lastra.

Possibili disagi sui voli all'aeroporto di Pisa

A causa del traffico dei mezzi aerei antincendio, impegnati nello spegnimento dell'incendio sui Monti Pisani, lo scalo aeroportuale di Pisa comunica che i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Galileo Galilei potrebbero subire alcuni ritardi.