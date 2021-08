La 'Canottieri San Miniato' protagonista ai Mondiali juniores in Bulgaria

Chiara Benvenuti, Argento ai Campionati mondiali canottaggio Plovdiv 2021

A Plovdiv, in Bulgaria, si sono tenuti i Campionati mondiali di canottaggio categoria juniores, iniziati con le prime batterie l’11 agosto e terminati oggi 15 agosto con le finali. A queste, hanno partecipato anche due atlete della “Canottieri San Miniato”, Chiara Benvenuti sul quattro con e Victoria Gallucci sull’otto, entrambe negli equipaggi femminili. La finale, conquistata durante le varie fasi di selezione nelle batterie e nei recuperi, ha rappresentato un primo risultato positivo per le due ragazze.

Nella prima gara in apertura delle finali dei mondiali era presente la barca azzurra con a capo-voga Chiara Benvenuti, che dal primo momento ha preso la testa della gara, tallonata dall’equipaggio statunitense. Per i primi mille metri è stata proprio l’Italia a tenere testa a tutte le altre nazioni. Nella seconda parte della gara la barca americana si è fatta più aggressiva e, nonostante le italiane siano riuscite a resistere a lungo, negli ultimi trecento metri è avvenuto il sorpasso, che per pochi centimetri ha portato gli USA alla vittoria dell’oro. L'Italia ha conquistato invece l’argento, seguita dal bronzo della Germania. La soddisfazione è immensa per la medaglia guadagnata dalla giovanissima atleta sanminiatese Chiara Benvenuti, davanti alla quale si prospetta un promettente futuro ad alto livello che la porterà sicuramente ad altri successi.

Victoria Gallucci nell'otto azzurro femminile, Campionati mondiali canottaggio Plovdiv 2021

L'altra atleta, Victoria Gallucci, ha partecipato sull’otto azzurro femminile ad una gara molto entusiasmante, che non vedeva però il tricolore tra i favoriti. L’imbarcazione italiana è rimasta tra le battistrada fin dai primi colpi in acqua, riuscendo a rintuzzare gli attacchi della Spagna. La gara si è conclusa con l’oro degli USA, l’argento della Germania e il bronzo della Romania. L’Italia, con la sua importante prestazione, è riuscita a portarsi ai piedi del podio nonostante fosse tutt’altro che favorita. Questo risultato è da considerarsi altrettanto importante e anche per Victoria Gallucci, attualmente nel suo primo anno da Junior, si prospetta un fruttuoso futuro agonistico.

Grandi soddisfazioni, quindi, per il clan sanminiatese che vede questi esiti come successi che ripagano il duro lavoro degli ultimi anni non facili a causa del Covid e dell’assenza di un campo d’allenamento con le corrette distanze federali. Nonostante questo, i risultati sono arrivati e verranno festeggiati con orgoglio dalla “Canottieri San Miniato” e dal suo presidente Enzo Ademollo, che riconosce nelle due ragazze un impegno ragguardevole che è stato ricompensato e che servirà da stimolo per gli altri atleti della società.

Fonte: Canottieri San Miniato