Ladri in casa durante le ferie, amaro rientro per due proprietari a Firenze

Al rientro dalle ferie e da una giornata fuori casa, brutte sorprese hanno colto due proprietari di casa a Firenze. Nella vigilia di Ferragosto i ladri hanno preso di mira due appartamenti, il primo in via Pellas e l'altro in via Vincenzo Bellini.

Nel primo caso il proprietario, un 48enne al rientro da alcuni giorni di vacanza, ha trovato casa tutta sotto sopra e ha chiamato la polizia. All'appello mancano alcune centinaia di euro in contanti, una console di videogiochi e un computer portatile.

Il secondo colpo ha sorpreso un 26enne originario del Kosovo che, rientrato nel proprio appartamento dopo una giornata trascorsa fuori, ha trovato tutte le sue cose rovistate. Risultano essere stati rubati alcuni monili appartenenti alla madre del giovane, da un valore ancora in corso di quantificazione.