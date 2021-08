Malore in piscina, bimbo di 10 anni muore in ospedale dopo un giorno

Ieri pomeriggio un bambino di 10 anni ha accusato un malore mentre si trovava in piscina e, dopo aver trascorso in gravissime condizioni la notte all'ospedale pediatrico Opa di Massa, oggi è deceduto. Purtroppo non ce l'ha fatta il piccolo, che si sarebbe sentito male in acqua perdendo i sensi. Si trovava insieme ad un amico nella piscina gonfiabile, in una casa sulla Montagna Pistoiese a San Marcello Piteglio. A lanciare l'allarme agli adulti che erano in casa sarebbe stato proprio l'amichetto.

Il bambino è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi, poi trasferito all'Opa di Massa, ospedale dotato di macchinario cuore-polmone.