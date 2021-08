Omicidio Khrystyna Novak, esami e indagini ancora in corso: ultimi accertamenti

Ancora non sono terminati gli esami sul corpo di Khrystyna Novak, sempre a disposizione dell'autorità giudiziaria in medicina legale a Pisa e dunque il rientro della salma in Ucraina deve attendere. La notizia è riportata oggi sul quotidiano La Nazione.

Secondo quanto riportato appunto, gli esami sui resti non si sarebbero ancora conclusi e le indagini sono ancora in corso. Il corpo della 29enne fu ritrovato in un casolare nel mese di maggio, la giovane scomparve a Orentano nel novembre 2020. Il caso che ha avvolto per mesi Corte Nardi ha avuto una decisiva svolta con la confessione del delitto di Francesco Lupino, 49enne, vicino di casa della vittima. Dopo la confessione, avvenuta in seguito al ritrovamento del corpo, Lupino avrebbe cambiato avvocato.

Ma secondo l'associazione Penelope e l'avvocato che assiste la famiglia della giovane, come spiega ancora la notizia, il tatuatore Lupino non avrebbe ancora detto tutta la verità, "non può aver fatto tutto da solo", dice il legale. Starebbero quindi proseguendo gli accertamenti nell'indagine che dovrebbe concludersi con settembre.