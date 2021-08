Tragedia sotto Ferragosto, anziano si toglie la vita nell'Empolese

Tragedia ieri sera nell'Empolese Valdelsa. Nella zona, un uomo anziano si è tolto la vita intorno alle 23 della vigilia di Ferragosto, nella sua abitazione. Da quanto si apprende l'uomo, che viveva da solo, aveva perso la moglie qualche anno fa. L'estremo gesto sarebbe riconducibile a questa perdita, incolmabile, dalla quale non sarebbe più riuscito ad andare avanti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, allertati da una vicina di casa che si è accorta dell'accaduto, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).